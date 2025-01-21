八里表揚孝悌楷模 國中小4名小太陽貼心上進、家庭大幫手

新北市八里區公所表彰4名國中小學生孝悌楷模，左起八里國小溫同學、大崁國小黃同學、米倉國小黃同學、八里國中張同學。（八里國中提供）

2025/01/21 23:36

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區公所今（21）日舉辦贈春聯活動，同時聯合八里國中辦理春聯書畫比賽、表揚區內5所國中小學推薦的4名孝悌楷模，及70名表現優異學生。其中，獲孝悌楷模獎的八里國小溫同學從小體恤雙親，學會自律和自理，展現出「溫和、善良、恭敬、節儉、謙讓」的孝悌美德；大崁國小黃同學父親年邁、身體欠佳，他主動分擔家務、噓寒問暖。

八里公所活動今天除了發放春聯，現場也表彰4名孝悌楷模國中小學生。溫同學生長在新住民家庭，父母在他幼年來台辛苦打拚、工時長，他體恤父母辛勞，自律自理，主動分擔家務，與哥哥和睦相處，溫良恭儉讓成為家庭的支柱，不讓父母擔心。

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大崁國小黃同學的爸爸已經75歲，健康因素失去工作，母親無法照顧家庭，他懂事乖巧，主動分擔家務，噓寒問暖，甚至協助照顧妹妹，用責任感和愛心撐起家庭，是實至名歸的孝悌楷模。

米倉國小黃同學家境不是特別好，他努力進心，認真態度讓家人驕傲，詮釋了面對困境不放棄的精神；八里國中張同學則是家中的大幫手，經常協助不熟悉電子產品的阿嬤，母親受傷期間細心照料，主動分擔家務，送藥到媽媽的工作地點，有責任又貼心。

八里區公所贈春聯，聯合八里國中舉辦春聯書畫比賽，同場表揚5所國中小學推薦的孝悌楷模。（八里國中提供）

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