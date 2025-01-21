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    基督教芥菜種會辦圍爐 給認養童溫暖有愛的溫度

    芥菜種會在五星級飯店辦圍爐，給受助家庭溫暖有愛的家庭溫度。（圖由芥菜種會提供）

    芥菜種會在五星級飯店辦圍爐，給受助家庭溫暖有愛的家庭溫度。（圖由芥菜種會提供）

    2025/01/21 22:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕春節將近，基督教芥菜種會發起「用愛串聯全台 新春送暖感恩圍爐」活動，今（21日）晚邀請高雄地區認養童家庭與社區助人志工，在高雄圓山飯店舉辦近500人大團圓，場面熱鬧溫馨。

    芥菜種會在高雄市服務逾700位認養童，逾半數為邊緣戶，52%為單親家庭。芥菜種會南區助人網中心副處長游婷婷表示，這一餐不僅是豐盛的晚宴，更希望帶來溫暖有愛及家庭團聚的溫度。

    新住民李太太的先生四年多前罹癌，當時最小的孩子才一歲多，傾全力仍無法挽回丈夫生命，芥菜種會連結上認養服務，李太太也在社工的支持下賣起水餃和便當。她期待孩子們能在與芥菜種會大家庭團圓的氛圍中，感受到如同在「娘家」年節氣氛。

    小容媽媽罹患憂鬱症，曾遭遇家暴，接連頸椎受重傷不能提重物，經營網購賺取微薄收入，她獨立撫養兩個孩子，還要照顧失智且癌症化療中的父親，這次到大飯店圍爐，對小容媽媽是難得的喘息時刻。

    活動以「感謝」為主軸，受助家庭在感謝樹上寫下感謝話語，並安排口琴與越南斗笠舞演出，最後由牧者以禱告帶來新年的祝福。

    芥菜種會表示，今年在南區舉辦高雄、嘉義、台南、屏東共計4場的圍爐，全台總計21場，邀請社會大眾一起支持「新春送暖紅包募集」行動（https://lihi.cc/TUabd），幫助困難家庭過好年。

    芥菜種會執行長李肇家發給受助兒童紅包，提前感受春節氣氛。（圖由芥菜種會提供）

    芥菜種會執行長李肇家發給受助兒童紅包，提前感受春節氣氛。（圖由芥菜種會提供）

    受助兒童在感謝樹上寫下感謝話語。（圖由芥菜種會提供）

    受助兒童在感謝樹上寫下感謝話語。（圖由芥菜種會提供）

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