「牛肉崎」不賣牛肉！ 大埔強震揭這間歷史建築典故

東山「牛肉崎警察官吏派出所」歷史建築因地震受損情形。（南市文化局提供）

2025/01/21 21:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今日大埔強震造成南市13處古蹟、歷史建築及聚落建築群受損，其中位於東山的「牛肉崎警察官吏派出所」歷史建築亦受創，當地「牛肉崎」地名，因這次地牛翻身而再被提起，其實這裡沒有賣牛肉。

南市文化局表示，東牛肉崎警察官吏派出所位於東山區水雲里臨山地帶，該地區於日治時期分為崎頂、油礦、尪仔上天、內外滴水等四個部落，合稱為牛山，昔日為山區警備重要據點。據研究調查，派出所在明治33年（1900年）間便已設立，主要是日治早期東山一帶山地地區治安不平靜，屢屢有官方進行剿匪作戰的紀錄，是東山區最早設立派出所之一，因時空變遷已裁撤。

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據地方口耳相傳，這一帶座落於丘陵地，村莊內山路坡度大而且崎嶇彎路多，拉車的牛隻需要鞭打牛背，才能爬上山，又因為鞭打牛隻，被戲稱是賣牛肉的，「牛肉崎」地名因而得名。

文化局表示，這次災損多集中於溪北地區，借鏡過去0206美濃地震等歷次地震災害應變經驗，運用類似「醫療檢傷」概念，迅速邀集專家學者組成「災害應變小組」，分批前往實地勘災，以「是否有結構安全疑慮」為判斷原則，將受損建物分為「嚴重損壞」與「尚非嚴重損壞」兩類，分別採取不同修復策略，前者採先修復設計後施工的方式辦理；後者則以小型整修方式進行，以加速受損建物修繕。

在這次13處受損建物中，受損情形屬於「嚴重損壞」者，如麻豆郭舉人宅有棟架倒塌，將優先向中央爭取專案經費協助進行修復，並視現場情形評估是否先進行緊急加固，以確保修復工程進行前之結構安全。

屬「損壞尚非嚴重」者，例如楠西江家聚落、學甲慈濟宮、後壁金德興藥鋪、東山牛肉崎派出所等處，分別發生屋面瓦片滑動掉落、壁體裂縫、白灰剝落或剪黏等裝飾物件掉落等無涉結構安全疑慮之情況，則會採取小型整修方式，由小組委員現場勘查討論整修方案，委託具修復資格匠師團隊提出修復計畫後，簡化行政作業流程，加速災後復原工作。

「牛肉崎警察官吏派出所」歷史建築內部受損情形。（南市文化局提供）

東山「牛肉崎警察官吏派出所」歷史建築於2021年完成整修面貌。（南市文化局提供）

東山「牛肉崎警察官吏派出所」未整修前面貌。（南市文化局提供）

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