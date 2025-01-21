黃色隱藏版再等等！彰化「Q蛋蛇」小提燈首發500個搶先拿

彰化新春市集活動本週六開幕紀念品，呆萌爆表的「Q蛋蛇」小提燈，綠色圖案，搭配萌萌的外觀，真的「蛇」麼都好。（記者張聰秋攝）

2025/01/21 23:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕要過年了，彰化市公所第2年舉辦廟街鬧市春節市集活動本週六（25日）登場，一連9天持續到大年初五；今年是生肖「蛇」年，市集結束就是元宵節了，市公所特別設計出呆萌爆表的「Q蛋蛇」小提燈，作為活動吉祥物，PVC塑膠材質，吹氣就能成型，萌萌的外觀，已讓不少人期待發放日趕快到來。

市公所首度推出綠色限定版小提燈，將作為1月25日春節市集開幕紀念品，當天下午5點在慶安宮廟埕發放號碼牌，待市集開幕暨點燈儀式後，憑號碼牌至服務台兌換，首批限量500個，送完為止。

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限定版發完也別擔心！接下來還有黃色隱藏版「Q蛋蛇」小提燈，只要在春節市集消費或參加活動，集滿3張摸彩券，就能到服務台兌換。大年初一至初五，每天下午3點及晚上7點各發放200個，多參與、多消費，就有機會帶回家！

彰化市公所第2年封街在永樂街、民族路舉辦廟街鬧市春節市集活動本週六（25日）登場，一連9天持續到大年初五。（記者張聰秋攝）

今年是生肖「蛇」年，彰化市公所設計「蛇」麼都好的「Q蛋蛇」小提燈，首發綠色限定版，緊接還有黃色隱藏版。（市公所提供）

廟街鬧市春節市集活動精彩可期，多消費、多參與，就有機會把限量小提燈帶回家。（彰化市公所提供）

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