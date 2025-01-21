台韓燈節創造亮點 南市府與首爾蘆原區簽訂文化交流協定

韓國蘆原文化基金會理事長GANG WONJAE姜元宰、南市文化局代理局長林韋旭代表簽訂文化交流合作協定。 （南市交化局提供）

2025/01/21 20:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南月津港燈節躍身為國際性的光藝術及城市交流平台，策展團隊更積極與韓國首爾蘆原區「月光散步燈節」交流，今（21）日由蘆原區區長OH SEUNGROK（吳勝彔）率團拜會，雙方共同簽署文化交流協定，未來創造更多新亮點。

訪團還包括蘆原文化基金會理事長GANG WONJAE（姜元宰）、蘆原月光散步燈節總監JEON YOUNGILL（全榮一）等人，拜會南市副市長葉澤山，並由姜元宰理事長與南市文化局代理局長林韋旭簽訂文化交流合作協定。

請繼續往下閱讀...

葉澤山說，「月津港燈節」不僅是台南新年最美麗的水岸藝術饗宴，更開啟台灣以藝術策展概念規劃、以燈光藝術作品為主軸，結合城市空間環境呈現的創新燈節模式，多年來也孕育許多新銳藝術家，推動台灣藝術走向國際。

吳勝彔提及2020年開辦的「月光散步燈節」，曾多次來月津港燈節取經，去年6月特別針對月津港燈節延伸出的藝術計畫「月之美術館」進行前導論壇，以「藝術在社區參與中的作用」為題，汲取台南在地方推動藝術共創的經驗，開啓了進一步深化文化交流的可能性。

文化局代理局長林韋旭說，月津港燈節策展團隊都市藝術工作室今年透過文化部補助，偕同鹽水在地藝術團隊「禹禹藝術工作室」及藝術家蔡宜婷前往月光散步燈節參展，今年的月津港燈節也邀請月光散步燈節的發起人全榮一總監帶來傳統韓紙創作的藝術作品《光的終點：黑洞》，展現月津港燈節逐步邁向國際型藝文節慶的願景。

韓國首爾蘆原月光漫步是蘆原區在秋季期間，沿著堂峴川周圍舉行的燈光藝術節，是韓國相當具知名度的藝術燈節之一。展出燈光藝術品，包括雕塑、傳統燈和社區藝術、新媒體藝術，週末也有表演藝術等系列活動。

今年月津港燈節以「光的年輪」為主題，已於1月18日開幕，展期將至2月16日。（台南市府提供）

韓國蘆原月光散步燈節總監全榮一作品「光的終點 黑洞」。（南市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法