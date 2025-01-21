寶林中毒案首見「邦克列酸」 台大法醫所檢出成起訴關鍵

寶林茶室中毒案今天偵結起訴。（資料照）

2025/01/21 20:25

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市寶林茶室食品中毒案去年3月爆發，33人用餐後中毒，其中6人死亡，台北地檢署今（21日）偵結，起訴負責人黎仿軒等5人。台灣大學法醫學研究所第一時間協助北市衛生局檢驗，於本案廚房人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，是今天檢調起訴關鍵證據，也確認寶林茶室最終責任。

台北市衛生局說明，2024年3月24日接獲寶林茶室A13店疑似食品中毒案件後，於24日及25日連續稽查作業場所，並採集人員手部檢體及環境檢體，針對可疑食材啟動跨縣市溯源稽查，並於人體檢體檢出邦克列酸後，積極探詢各界檢驗之可行性，衛生局特別感謝台大法醫所第一時間協助衛生局檢驗。

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衛生局於調查期間查獲寶林茶室未投保產品責任險罰300萬元、提供資料不實罰50萬元、查獲逾期食品罰48萬元、技術證照人員比率不符規定罰8萬元，已累計加重裁罰達406萬元罰鍰。

台北市衛生局表示，將持續積極配合法院審理，民事部分，台北市法務局目前已協助1位死者家屬與業者達成和解，並受理其他4案受害人及家屬的調解聲請，目前正在協助向業者求償的調解程序，4案均已完成第1次調解，並安排農曆年後進行第2次調解。

法務局表示，將持續保障受害者權益，督促業者及保險公司展現賠償誠意，積極賠償受害者及家屬損失，衛生局也呼籲食品業者應善盡食材保存及先進先出等基本原則，以防治食品中毒事件發生。

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