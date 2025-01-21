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    台中大掃除到府清運家電家具、報廢汽機車 這時間前向大豐環保預約

    大豐環保通過ISO 14067碳足跡認證，成為台灣首家通過此認證的環保企業。（大豐環保提供）

    大豐環保通過ISO 14067碳足跡認證，成為台灣首家通過此認證的環保企業。（大豐環保提供）

    2025/01/21 20:50

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，台中市環保局即日起提供大型家具預約清運服務，小年夜前一天1月26日是週日，配合民眾歲末大掃除，特別加班沿街收運垃圾。有家電家具到府清運、廢汽機車報廢需求，可於24日下午4點前向民間清運業者大豐環保完成預約，確保年前完成清運；各資源回收站在28日除夕當天營業到中午12點，部分回收站點提前休息，以大豐環保官方網站公告為主。

    大豐環保提醒，春節前夕是回收與清運高峰期，建議民眾提早規畫。大豐環保經過1年多的努力，今天終於通過ARES第三方驗證機構頒發的ISO 14067碳足跡認證，成為台灣首家通過這項認證的環保企業，創下業界先例。

    大豐環保業務部資深經理阮常新說，公司2023年展開全面的數據收集與準備工作，針對廢棄物清運服務的全流程進行碳足跡盤查與評估，確保數據的準確性與透明化。

    ISO 14067認證核心包含界定標的產品、研究範疇畫分與數據取得的準確性等，而在大豐環保所屬的廢棄物清運處理領域，數據的透明化尤為重要，大豐環保從清運服務的全生命周期入手，進行全方位碳足跡盤查，涵蓋原料取得、運輸服務及廢棄物處理等階段。經過嚴謹計算，公司碳排放量較政府公告基準成功降低近25％。

    阮常新說，大豐環保在業務運營中採取一條龍服務模式，憑藉全台多處據點與回收站高量體的優勢，整合上游回收大盤商與下游廢棄物處理廠，為客戶節省二次運輸成本。並在回收站端設置壓縮打包機，有效提升單次載重量，減少運輸次數。

    大豐環保針對家電家具到府清運、廢汽機車報廢有需求的民眾，提醒提早預約。（大豐環保提供）

    大豐環保針對家電家具到府清運、廢汽機車報廢有需求的民眾，提醒提早預約。（大豐環保提供）

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