南投世界級樟樹公神木「會診」 樹木中空8成依舊健康硬朗

南投信義鄉700年大樟樹，樹高近50公尺，是全台最高闊葉神木，也是世界級的神木。（民眾沈揮勝提供）

2025/01/21 19:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉神木村，一株全台最高闊葉神木、700年的大樟樹（樟樹公），歷經多次風災仍屹立不搖，近日轄管的台大實驗林管理處會同樹木專家「會診」，經檢測樹高近50公尺，樹圍16多公尺，雖然樹木中空8成，但樹木外皮輸送水分、養分功能皆正常，樹冠也茂密成蔭，診斷仍健康硬朗，未來會進行樹保計畫。

台大實驗林管理處指出，近日邀集全台樹木專家到神木村為大樟樹健檢，該樹不僅是全台唯一最高的闊葉神木，放眼亞洲或全球，也堪稱世界級神木。

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經量測樹圍約16.1至16.4公尺，樹高將近50公尺，以這樣的神木量體，樹齡約700至1000歲，為確保老樹健康，過去每個月都有進行拍照與巡查檢測，每年也都有定期健檢，近日更是邀集全台樹木專家會診，以掌握樹木狀況。

經儀器檢測，發現樹木內部已中空7成，另有1成也已腐朽，整體中空約8成，但即便如此，老樹外圍與樹皮組織仍健康，依舊可輸送養分，樹冠也能行光合作用，以高齡神木而言，大樟樹依舊健康硬朗。

台大實驗林管理處說，未來每月除會持續監測，以及每年健檢外，也將提報樹保計畫，透過了解神木面臨到的土壤、病蟲害，以及環境潛在威脅，制定因應作為，盼維持老樹強健，讓世界級神木能繼續健康存活。

南投信義鄉700年大樟樹，經台大實驗林管理處邀集專家健檢，發現樹木雖然8成中空，但依舊健康硬朗。（民眾沈揮勝提供）

南投信義鄉700年大樟樹，樹高近50公尺，不僅是全台最高闊葉神木，也是世界級的神木。（民眾沈揮勝提供）

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