台南256所國中小通報災損 禮堂輕鋼架全塌怵目驚心

楠西國小活動禮堂天花板輕鋼架更是全毀，畫面怵目驚心。（記者王姝琇攝）

2025/01/21 19:41

〔記者王姝琇／台南報導〕嘉義大埔凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成台南楠西區多處民居及校舍嚴重災損，市長黃偉哲今陪同行政院長卓榮泰到楠西國小勘災，校內活動禮堂天花板輕鋼架全毀，畫面怵目驚心。教育局長鄭新輝說，共256所國中小通報災損，估需1億689餘萬復建經費。

黃偉哲指出，楠西區及玉井區災情相對嚴重，許多學校出現校舍及圍牆毀損、門窗和鐵門軌道變形、輕鋼架天花板掉落、水塔傾倒及水管破裂等情況。感謝行政院長卓榮泰親自到場關心，後續也期盼中央持續支援本市復原經費，讓校園能加快重建腳步。

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鄭新輝說明，市府今日已迅速派員至楠西、玉井等受災較重的學校勘查，各校同仁與志工亦立刻展開校園清理及環境恢復工作。教育局將積極向教育部國教署爭取專款補助，作為緊急支應學校災後復原之用，盡力協助學校加快修復進度。

教育局補充，截至21日14時30分止，經天災系統通報共有256所學校受到不同程度的損害，初估至少需要1億680萬7675元的復建經費。鄭新輝進一步表示，災損涉及電源系統、民生用水（含飲用水）、午餐廚房設施、瓦斯供應、電梯、電動鐵捲門、消防系統、電話系統、燈具及門窗等急需修繕的項目，教育局已授權各校先行處理，後續將給予經費補助，儘早恢復學校正常作業。

教育局同時提醒，在校園復原及勘災過程中，各校要優先注意人員安全，如發現機電、網路及電梯設備等受損，應立即邀請專業人士檢修。局內相關同仁及駐區督學已全面動員，協助學校復原與重建工作，讓學生能在最短時間內回到安全、安心的學習環境。

楠西國小牆壁石塊與磁磚剝落。（記者王姝琇攝）

楠西國小牆壁石塊與磁磚剝落。（記者王姝琇攝）

楠西國小牆壁石塊與磁磚剝落。（記者王姝琇攝）

楠西國小廁所石牆應聲倒地。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲今天下午陪同行政院長卓榮泰前往楠西國小勘災。（記者王姝琇攝）

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