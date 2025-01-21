屏榮旁抵費地建商高價標下 每坪38萬

屏東建商看好屏東市未來發展，高價標下屏榮抵費地 。（屏東縣政府提供）

2025/01/21 19:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市大武營市地重劃區於今日進行兩筆抵費地的公開標售，底價約6.5億元。標出約10億餘元，縣府表示，顯現建商對於屏東的發展相當看好。

縣府地政處表示，大武營市地地重劃區扼居屏東市重要門戶位置，毗鄰屏東榮民總醫院，區內提供8公頃大面積公園、停車場及開放空間，並緊鄰永大共融公園、武昌公園，公共設施完備，且原航空特戰指揮部的歷史建築業經縣府修護保存及活化再利用，生活機能相當優越，是屏東縣安居樂業指標性地區，因此能獲得建商搶標。

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得標的建商中洲建設長期在屏東耕耘，看好屏東的房市及地方的發展，因此以總價約5.32億元得標，每坪單價約38萬元，這是對屏東市場有深入了解，能精準評估土地價值，並以合理價格積極投標，掌握了屏東脈動熟悉屏東房地產市場那個區域可以賣出的價格，所以敢以成本加合理利潤出標，反觀外地建商不熟悉屏東市場，在競標策略上相對保守，此次標售結果反映出在地建商對屏東未來發展的信心，以及對區域房地產市場的樂觀預期。

屏東的建築業者說，春江水暖鴨先知，屏東未來發展的重心與動力會在那裡？大家可以拭目以待。

屏東未來發展重心的屏榮抵費地進行標售，建商競標激烈。（屏東縣政府提供）

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