巧思創奇景！台南海安燈會 榕樹配珠簾燈籠變身巨型媽祖神帽

台南海安燈會啟燈，結合廟前榕樹自然景觀設計成媽祖神冠珠簾燈，成為特色奇景。（記者王姝琇攝）

2025/01/21 19:31

〔記者王姝琇／台南報導〕新春將至，台南市中西區三郊鎮港海安宮及其周邊巷弄高掛起800盞燈籠，燈海燦爛，特別的是，廟前左右2棵榕樹樹枝交錯，修剪後視覺角度宛如廟建築戴上頂冠，廟方突發奇想以燈籠仿串珠做成媽祖神冠前的9串珠簾，1頂巨型榕樹神帽映入眼簾，成為燈會特色奇景！

海安燈會去年首度辦理獲得好評，今年續辦，燈籠匯集社區老中青三代共同創作，並邀幼兒園、國中小學至大專院校學生共襄盛舉。不僅高掛在廟埕廣場，更延伸進周邊巷弄串連鄰近的神農燈會共展，總計800盞燈籠。海安宮主委曾志耀表示，希望能讓更多人認識在地信仰與歷史文化。

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海安宮主祀天上聖母，燈會主燈「蛇如意」正是以媽祖手持的如意為發想，配上金蛇年形體，象徵蛇宓瓏如意，由南台科大學生創作。而穿過牌樓就能看見九串宛如珠簾的燈籠垂掛，則是以媽祖神帽為靈感設計。兩側還設有許願卡掛牆，以中、英文雙語標示，教遊客如何向媽祖許願。

曾志耀說，廟前有2棵大榕樹向上生長後樹枝交錯形成拱門狀，高度剛好落在廟建築頂端，經過修剪後視覺角度宛如廟建築戴上頂冠，索性發想以燈籠仿串珠做成媽祖神冠前的9串珠簾，斜角抬頭望上去，剛好變成一頂神帽戴在建築頂上，搭配「蛇如意」將天上聖母主題完全凸顯出來。

海安燈會主燈「蛇如意」是以媽祖手持的如意為發想，配上金蛇年形體，象徵蛇宓瓏如意。（記者王姝琇攝）

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