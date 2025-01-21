春節賞花來這裡！北市公園處推「三大花卉盛宴」

陽明山花季將於1月24日至3月16日登場。（北市公園處提供）

2025/01/21 18:59

〔記者蔡思培／台北報導〕春節連續9天假期將至，台北市將有北投社三層崎公園三層崎花海、內湖樂活公園樂活夜櫻季、陽明公園陽明山花季等精彩花卉盛宴。不過台北市工務局公園路燈工程管理處也提醒，新生公園典藏植物館、青年公園園藝展覽館等場館在春節部分期間未開放，賞花民眾須留意。

已有數十年歷史的陽明山花季將於1月24日至3月16日登場，今年花季首次取得迪士尼公主系列授權，推出白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等主題裝置藝術，為陽明山注入夢幻色彩，吉野櫻、昭和櫻及山櫻等櫻花，也將在活動期間陸續盛開，構成壯麗櫻花花海。

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位於北投社三層崎公園的三層崎花海已登場，將持續至3月31日，現場有薰衣草、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花等花卉，以獨特斜坡地形，打造彩色浪濤般壯麗花海美景。

內湖樂活公園1月24日至3月2日也將有樂活夜櫻季，現場有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等品種櫻花，民眾可在公園內溝溪步道近距離欣賞盛開的上百株櫻花。

春節期間，士林官邸園藝展覽館、逸仙公園國父史蹟館、和平青草園歷史建物都維持正常開放。不過公園處提醒，新生公園典藏植物館自1月27日（小年夜）公休至1月30日（初二）；碧湖、芝山、社子、新生閱覽室及青年公園萬華故事館、青年公園園藝展覽館則自1月25日至2月2日（初五）暫停開放，民眾需多留意。

北投三層崎公園的三層崎花海。 （北市公園處提供）

內湖樂活公園1月24日至3月2日樂活夜櫻季。 （北市公園處提供）

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