副總統蕭美琴體驗澎湖元宵文化 與小朋友一起捏陶土肪片龜

蕭美琴總統扮演神秘嘉賓，為澎湖元宵文化代言。（澎湖縣政府提供）

2025/01/21 19:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局今（21）日舉辦「捏陶龜好運來」元宵節系列活動，出現神祕嘉賓副總統蕭美琴，在縣長陳光復及文化局長陳鈺雲陪同下，與小朋友們一同體驗捏陶土肪片龜。

澎湖縣文化局今年特別規劃「2025 like澎湖 嶼龜同行」元宵乞龜集章活動，串聯24家廟宇推出集章摸彩跑廟活動。陳光復說，邀請陶藝師呂翊菁在年節前夕現場指導小朋友捏製肪片龜，藉由親手捏製，讓下一代更了解在地文化的內涵，也為元宵集章活動暖身。

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蕭美琴說，今天來到澎湖，一方面是代表賴清德總統關心澎湖海巡兄弟姊妹，他們的工作非常重要，肩負著保護漁民安全、執法打擊犯罪的責任。同時，也非常高興能在澎湖縣政府的安排下，參與這項有意義的活動，與小朋友一起動手製作象徵平安的「平安龜」。

蕭美琴說，傳統文化習俗中除了「龍」和「鳳」，「龜」也是吉祥的生物，象徵著平安「龜」來。而平安龜有百年的傳統，更是澎湖元宵慶典的重要象徵之一。澎湖擁有豐富的漁業資源，觀光也是非常重要的一環。賴清德總統非常關心0到6歲的幼兒成長與照顧，希望透過各種支持政策，讓更多家庭能夠放心生養，讓孩子能平安成長、健康快樂，擁有多元且豐富的學習機會。

小朋友們與副總統蕭美琴，一同體驗澎湖元宵文化。（澎湖縣政府提供）

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