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    屏東極限運動場在永新公園重建？ 地方意見兩極

    極限運動場如何設立進行地方說明會。（記者葉永騫攝）

    極限運動場如何設立進行地方說明會。（記者葉永騫攝）

    2025/01/21 18:44

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市永新公園極限運動場拆除爭議至今未停止，屏東縣政府今天在屏東市公所舉行地方說明會，計畫重蓋極限運動場，縣議員李世斌認為重建可以帶動觀光，不過市民代表林玉井等人則認為，極限運動場應該找到更適當的地點興建，認為永新公園腹地太小並不適合。

    位於永新公園的極限運動場因為老舊破損，屏東市公所擔心造成使用者受傷，近日拆除，讓不少愛好極限運動的人向縣府陳情，希望能重蓋，縣府因此計畫朝著親子都能使用的簡易版極限運動場方向設計，今天在屏東市公所舉辦說明會，聽取地方意見，縣議員李世斌、蘇資婷、市民代表林玉井、王芬里、傅建雄等人都到場關切。

    李世斌表示，永新公園就在市區內，以往就有許多極限運動的愛好者眾集，重新蓋新的場地可以吸引許多愛好者到屏東市來，對於觀光及旅遊消費都有好處，而且該處不會影響民眾生活，主張極限運動場應該重新蓋在永新公園。

    市代林玉井等人則主張，屏東市應該設立極限運動場，但可以選擇更好的位置設立，才會有多樣化、更標準化的場地，培育比賽型的選手，例如在縣民公園或者六塊厝運動園區，這樣才能培育更多的選手及有更好的管理，永新公園因為有許多住家，比較適合設立共融或親子公園。

    永新公園的極限運動場已拆除。（記者葉永騫攝）

    永新公園的極限運動場已拆除。（記者葉永騫攝）

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