寶林案殷鑑北市修改疑食品中毒停業標準 議員籲訂應採檢範圍

寶林茶室。（資料照）

2025/01/21 18:38

〔記者蔡思培／台北報導〕台北地檢署今偵結台北市寶林茶室食品中毒，起訴負責人等5人，台北市長蔣萬安今強調台北市已修改疑似食品中毒事件停業規範標準。不過民進黨議員陳怡君認為，先前信義區發生饗饗自助餐中毒案，衛生局對於餐廳立即停業直至前2週仍做不到。國民黨議員曾獻瑩建議，餐廳作業現場的應採檢範圍若有進一步明確規範會更好。國民黨議員秦慧珠也指，台北市將食安科提升為「食安處」，稽查人員、預算都能增加。

台北市衛生局指出，寶林事件後，市府修正「疑似食品中毒標準作業流程」，除原有疑似食品中毒就醫人數達6人以上狀況外，若有死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論幾人均得命業者立即暫停作業。

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不過民進黨議員何孟樺指出，市府雖然有補強措施，但食安工作執行的力道仍有所不足，她以近來發生的饗饗自助餐中毒案，衛生局擴大稽查後，才發現分店也有問題，業者也曾試圖不理會市府停業命令偷營業，這也顯示市府食安量能仍是力不從心。

陳怡君也指，衛生局對於餐廳立即停業直至前2週都還做不到，寶林案一年過去看不出精進在哪，只看到多了府級食安官頭銜。但現在食安官卻由市府秘書長兼任，李泰興除擔任秘書長，又兼任秘書處長，再兼任食安官，「兼任再兼任，難怪北市食安一直出包」。

民進黨議員顏若芳認為，修正食品中毒事件停業相關規範固然有其必要，但事發後才停業的手段無法源頭打擊。正本清源之道是事前就落實餐飲衛生管理分級評核制度、事發後也要確保稽查人員能掌握嫌疑食品、以最快速度執行SOP，才能提升食安把關力道，讓民眾出門吃飯不必膽戰心驚。

國民黨議員曾獻瑩樂見市府修正規範標準，未來食物中毒事件若有死亡、收治加護病房等情形，得命業者暫停作業。不過他也指，衛生局雖然新增規定明確要求，對於有死亡、收治加護病房等嚴重情形的食物中毒事件，得立即擴大採檢食品、原料以利溯源，也升級硬體提升檢驗能力，但作業現場的應採檢範圍若有進一步明確規範會更好。

秦慧珠也提到，市府稽查人力、實驗室儀器能力能否應付檢驗也是食安重點，寶林案發生後衛生局雖增加稽查人力與預算，但北市餐廳高達上萬間，每間餐廳一年遇到的食安檢驗有限，她提議北市府效法台中市將食安科提升為「食安處」，層級提高後人員、預算都能增加。

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