身障男閉鎖家中18年無補助 民代協調到宅鑑定助老母

經台中市議員張芬郁協調，草屯療養院今年1月初派醫師（左2）到住處對呂男進行精神評估及身心障礙鑑定。（黃顯堂里長提供）

2025/01/21 18:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中市55歲呂姓男子，19年前因病毒侵蝕腦部，導致長期精神恍惚、痴呆，10多年來足不出戶、抗拒外出就醫，遲未通過身心障礙就醫鑑定門檻，無法申領到低收生活津貼、居家照護等福利，都靠70多歲老母親照顧，經市議員張芬郁、大里大明里長黃顯堂居中協調，終於專案派醫師到宅進行精神評估鑑定，預計年後就能拿到身心障礙手冊。

市議員張芬郁表示，呂男因10多年前腦部受損，平日呆坐家中，由77歲的母親照料、餵食，母子相依為命，家中經濟狀況不佳，但他抗拒就醫，卻因可走動不符「身障到宅鑑定」資格，遲未接受鑑定，無法請領身障補助，只能靠母親每月4164元老人生活津貼，還有兄妹支助生活費過日子。

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張芬郁表示，經大里大明里長黃顯堂告知呂男狀況，協調台中市府衛生局長期照料科，以「特殊專案」函文南投縣衛生局，依精神居家醫療特殊個案，由衛福部草屯療養院派醫師，到宅進行精神評估鑑定。

經多方聯繫，南投縣草屯療養院終於在今年1月3日以「特殊專案」，派醫師到住處，進行精神評估及身心障礙鑑定，可望在農曆年後，申請身障補助及居家醫療等照護，讓年邁的老母親總算鬆了一口氣，一再感謝各界，溫情伸出援手。

張芬郁和黃顯堂也肯定，包括大里區衛生所主任柯百柔、承辦護理師黃郁婷，跨縣市衛生局相關課室，都能「苦民所苦」積極追蹤進度。南投草屯療養院主任黃介良及護理師吳佳芬，也迅速協調在農曆過年前，派醫師到府服務，大家通力合作，完成一樁救人、助人美事。

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