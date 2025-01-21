不來虧大了！彰化春節市集 15萬元消費券限量發放

彰化市公所推出「快樂錢滾錢」消費券，市長林世賢邀請大家一起到彰化市逛市集，歡喜迎新年。 （記者張聰秋攝）

2025/01/21 18:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆春節將至，彰化市公所舉辦的春節市集，將於1月25日至2月2日（大年初五）熱鬧登場，活動為期9天，橫跨永樂街、民族路兩大街區。去年首度舉辦吸引大批人潮，今年推出總額15萬元的「快樂錢滾錢」消費券，鼓勵民眾購物，市長林世賢邀請大家一起到彰化市逛市集，歡喜迎新年。

消費券怎麼拿？林世賢表示，民眾可透過兩種方式獲取消費券，現場以100元現金兌換面額200元市集消費券，每人限兌換1張，每日限量100張，換完為止。二是在市長官方臉書「林世賢『百年大計彰化新生』」留言並標記2位好友，前100名留言者可獲得1張消費券。

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名為「廟街鬧市春節市集」的活動，將於1月25日（週六）在永樂街率先登場，範圍涵蓋中山路至民族路，大年初一（1月29日）起，市集擴展至民族路，從中華路至華山路，兩大街區共設有120個攤位。活動期間將封街並進行交通管制，市公所提醒用路人配合改道。

市公所安排56組表演團體輪番上陣，讓逛市集的民眾享受視覺饗宴。此外，消費滿100元可獲得1張摸彩券，或在市長臉書分享活動貼文並標記好友，現場出示確認後也能兌換摸彩券。

今年摸彩獎品包含Gogoro電動機車、iPhone 16、iPad等多樣好禮，讓民眾滿載而歸。活動期間拍照打卡上傳，每天前100名可獲贈精美小禮物，還有商家推出特賣活動，除夕當天下午2點至3點更有限時搶購優惠，機會難得，錯過再等一年。

大年初一、初二，永樂街慶安宮舉辦「擲杯送紅包」，3次內擲出1個聖杯，即可獲得1張消費券，每天限量100張，送完為止。此外，初一至初五，關帝廟舉行「擲杯拿財神錢母」，擲出聖杯就能將財神錢母帶回家，為新年討個好彩頭。

9天活動精彩內容不間斷，這週六記得來市集感受年味，搶好禮，買好物，把大獎帶回家。

彰化市春節市集活動這週六開跑。（記者張聰秋攝）

彰化市公所今年春節市集，先從永樂街登場，活動期間實施交管，請用路人配合。（記者張聰秋攝）

今年彰化市公所第2年舉辦春節市集活動，這週六先在永樂街舉辦，大年初一擴及到民族路，共兩大街區，活動期間架設舞台表演區，邀請藝人表演團體上陣演出。（記者張聰秋攝）

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