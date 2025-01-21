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    春節連假前夕慰勞高雄員警 交通部次長致贈加菜金

    春節連假前夕交通部次長伍勝園（左）慰問高雄市員警，感謝犧牲假期疏導交通，由副局長林武宏（右）代表接受。（警方提供）

    春節連假前夕交通部次長伍勝園（左）慰問高雄市員警，感謝犧牲假期疏導交通，由副局長林武宏（右）代表接受。（警方提供）

    2025/01/21 19:19

    〔記者黃良傑／高雄報導〕春節年假將至，交通部政務次長伍勝園今（21）日下午率路政及道安司官員南下高雄，致贈春節慰勞加菜金給警方，由高雄市警察局副局長林武宏代表受贈，慰勉基層員警一年來在交通工作的支持與辛勞，感謝春節他們犧牲假期，維持交通順暢。

    政務次長伍勝園慰勉員警一年來在交通工作之支持與辛勞，並感謝即將到來的春節連假，犧牲假期辛勤投入交通疏導工作，在第一線守護著每一位市民的安全。

    警察局副局長林武宏特別報告春節連假期間，警方對三鳳中街年貨市集及西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口-櫻花公園，以及壽山動物園等10個重要風景區的交通因應措施。

    還有春節高雄重頭戲之一，日本超人氣IP吉伊卡哇「2025冬日遊樂園」活動，均編派警義交加強疏導。提供民眾諮詢路況服務，遇車流驟增突發交通狀況，也會立即啟動管制措施，派遣「交通快速反應警力」即時疏處，專責人員連線警廣播報宣導用路人注意行車或改道行駛替代道路。

    林武宏說，感謝交通部伍政務次長的慰問，高雄市警局將繼續不懈努力，維護市區的交通秩序及治安，保障市民在春節期間的平安，讓所有市民朋友都能安心、平安、快樂過好年。

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