週三雲量增多有零星雨 早晚偏涼白天溫暖高溫24度

週三各地雲量增多，平地有機會出現零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。（資料照）

2025/01/21 21:08

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日天氣大致維持著早晚偏涼，白天溫暖舒適的情況，高溫約24度，但各地雲量增多，有機率出現零星雨勢，外出建議攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週三華南中層雲系東移，各地雲量增多，除山區有局部短暫雨以外，平地也有機會出現零星短暫雨。

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溫度方面，各地早晚天氣仍涼，西半部、宜蘭及金門、馬祖低溫約11至14度，新竹及苗栗局部空曠地區及近山區平地有10度以下低溫發生的機率，花東及澎湖15、16度，晨起外出請多添加衣物。白天仍舒適溫暖，各地高溫約21至24度，澎湖、金門19度，馬祖15度。

此外，近日高山氣溫偏低，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

關於本週天氣，天氣風險公司指出，週四氣溫沒有太大變化，但水氣稍多，各地都可能偶爾有短暫雨發生，不過仍是在山區附近才有較高的機會及較明顯的雨量。

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週五至週末新一波東北季風南下，屆時北部、東半部又會轉陰天為主，並且降雨機率提高，迎風面雨勢明顯，中南部地區天氣則相對穩定許多，維持晴到多雲。這波東北季風冷空氣不強，僅會帶來些微降溫。

紫外線指數部分，各縣市均為中量級。

空氣品質方面，22日環境風場為偏東風，宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週三白天仍舒適溫暖，各地高溫約21至24度，澎湖、金門19度，馬祖15度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，各縣市均為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，22日宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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