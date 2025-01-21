發生地震推幣機會「狂掉錢？」 湯姆熊給出答案……

發生地震時，湯姆熊的「推幣機」會掉錢？引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/01/21 23:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，接著嘉南地區又連接有多起餘震。在地震後，許多人都好奇湯姆熊遊戲場的「推幣機」硬幣是否會被震落，對此大台南湯姆熊指出，「地震並不會使推幣機的硬幣掉落」，並提醒，第一時間請先照顧自己及家人安全，切勿衝出家門。貼文曝光，引起網友熱議。

大台南湯姆熊在社群平台Threads發文，地震發生時推幣機並不會掉落硬幣，「地震大到整個在搖的話，機台只會發出被搖晃的故障聲，不容易掉硬幣，但是只是不容易，不是說完全不可能」，並強調「因為每台推幣機設計，還是不太一樣的」。

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大台南湯姆熊也解釋，機台內的硬幣都是層層堆疊，都有一定的重量所以才會不容易掉落或倒塌，「不容易掉的原因，不是因為黏著，湯姆熊不會有人去黏代幣在機台上啦，做這麼多年聽都沒聽過」。

貼文曝光，引起網友討論，「原來不會嗎？本來想說地震的時候可能會掉比較多」、「你要早說啊，我已經在去湯姆熊的路上了」、「如果可以回到過去，第一件事就是在911大地震是衝進湯姆熊」、「我很久以前在台南東區湯姆熊遇過小地震，結果旁邊推幣機掉不少代幣下去，然後彩票就狂吐出來」、「蛤～原來不會嗎」、「成為彩票富翁的夢破碎了」。

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