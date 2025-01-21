基隆弱勢生寒假午餐補助提高為100元 估1600人受惠

放寒假弱勢學生可以到超商兌取餐食，基隆市補助款今年提高為每人每餐100元。（基隆市教育處提供）

2025/01/21 17:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今天開始放寒假，市府每年寒暑假會補助經濟弱勢學生午餐費，往年都是1餐60元，但近來物價上漲，基隆市教育處表示，今年寒假開始弱勢學生午餐，每人每餐的補助將提高到100元，讓學生能夠吃飽又營養，基隆市預估有1600名學生受惠。

對於經濟弱勢的學生來說，寒暑假期間學校沒有供餐，往往只能餓肚子。近年市府針對弱勢學童補助午餐經費，包括低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類弱勢學童，提供餐券到學校合作的店家兌換餐食。

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基隆市原本每人每餐的補助經費60元，但因為物價調整，自今年寒假起，基隆市政府將補助提高到每餐100元。相較於基北北桃4縣市，台北市的補助經費為每餐65元；新北市午餐60元另外還提供了40元的早餐補助；桃園市今年才將補助弱勢學生的經費，由60元調高到65元，基隆市一口氣將補助調高到100元。

教育處長徐嬿立表示，因應外食物價調漲，市府提高補助的額度，讓學童能兌換到更加營養健康的餐食，學童能吃飽又營養健康，至於到校的弱勢學童也可接受補助，安心在校用餐及學習；如果有急難救助需求的學童，也能使用幸福保衛站領取餐食。

代理副處長楊永芬指出，目前北台8縣市都共同參與幸福保衛站計畫，若學生家中發生變故，亟需急難救助，學生也可到4大超商填單領取100元餐食。

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