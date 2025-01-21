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    大掃除挖出老爸「奶粉罐藏私房錢1桶破30萬」 網：聽到妳爸哭聲

    原PO意外翻到爸爸的「奶粉罐私房錢」，引起網友熱議。示意圖，非此次新聞事件。（資料照）

    原PO意外翻到爸爸的「奶粉罐私房錢」，引起網友熱議。示意圖，非此次新聞事件。（資料照）

    2025/01/21 20:07

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人喜歡存私房錢，以備不時之需，有女網友發文說，大掃除意外找到爸爸用「2桶奶粉罐」私藏的零用錢，光1桶的金額就破30萬元，讓全家人又驚又喜。原PO直呼，「今年開始我們全家不只會猛喝狂喝，還會留好個各種空罐給老爸」。貼文曝光，引起網友討論。

    網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，經常在好市多買克寧奶粉，家中囤積不少奶粉罐，沒想到過年大掃除時，原PO在櫃子發現有2罐不太尋常的奶粉罐，打開竟然是爸爸2年多以來的零用錢。

    從原PO曬出照片可以看到爸爸的零用錢相當驚人，還包含日幣、泰銖、埃及鎊等外幣，後來動員全家人幫忙清點，算了將近半小時，沒想到1桶就破30萬元新台幣，原PO不禁直呼，「全家人雖然算到腰酸背痛，但心情嗨到在歡呼，只有我老爸在哭」。

    貼文曝光，引起網友討論，「想到這些零錢要扛去銀行看行員的臉色，我就放棄這種行為」、「可以聽到爸爸的啜泣聲……」、「你爸真可憐」、「原來這罐奶粉可以存破30萬」、「求爸爸現在心理陰影面積」、「我聽到妳爸在哭的聲音」、「隔著螢幕都能聽到老爸心在滴血的聲音」。

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