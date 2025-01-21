高雄冬日遊樂園春節連假登場 愛河灣交管一次看

2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制。（交通局提供）

2025/01/21 17:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕2025高雄冬日遊樂園1月25日至2月16日在愛河灣舉行，日本人氣IP吉伊卡哇將到高雄，愛河灣周邊道路將實施交通管制，第1階段交通管制時間為每日下午3時至晚上22時開、閉幕，提前至下午2時起管制，因腹地有限，會場周邊實施交通管制且不提供汽車停車場。

交通局指出交通管制的範圍，包括愛河灣西側（公園路以南、七賢路以東道路）、愛河灣東側（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路管制通行；第2階段視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍。

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其餘平日（2月8日補班日除外）則視現場車流狀況機動管制，實施場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道，呼籲民眾搭乘大眾運輸到捷運中央公園站、前金站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

交通局指出，搭乘捷運可至中央公園站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場；輕軌請搭乘至駁二大義站、真愛碼頭站或旅運中心站；另配合人潮管制，輕軌光榮碼頭站於熱門日（1月25至27日、29至31日、2月1、2、8、9、15、16日），每日12時至22時不提供上下客服務。

市區公車如50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）、旅運中心站下車，同時公園路停車場、旅運中心前的苓南前路西側空地、新光停車場等地點，設有臨時機車停車場，不得任意停放於人行道的規劃區域，將加強違規拖吊取締。

2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制，交管區域圖。（交通局提供）

2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制，公車營運圖。（交通局提供）

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