為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄冬日遊樂園春節連假登場 愛河灣交管一次看

    2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制。（交通局提供）

    2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制。（交通局提供）

    2025/01/21 17:42

    〔記者黃良傑／高雄報導〕2025高雄冬日遊樂園1月25日至2月16日在愛河灣舉行，日本人氣IP吉伊卡哇將到高雄，愛河灣周邊道路將實施交通管制，第1階段交通管制時間為每日下午3時至晚上22時開、閉幕，提前至下午2時起管制，因腹地有限，會場周邊實施交通管制且不提供汽車停車場。

    交通局指出交通管制的範圍，包括愛河灣西側（公園路以南、七賢路以東道路）、愛河灣東側（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路管制通行；第2階段視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍。

    其餘平日（2月8日補班日除外）則視現場車流狀況機動管制，實施場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道，呼籲民眾搭乘大眾運輸到捷運中央公園站、前金站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

    交通局指出，搭乘捷運可至中央公園站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場；輕軌請搭乘至駁二大義站、真愛碼頭站或旅運中心站；另配合人潮管制，輕軌光榮碼頭站於熱門日（1月25至27日、29至31日、2月1、2、8、9、15、16日），每日12時至22時不提供上下客服務。

    市區公車如50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）、旅運中心站下車，同時公園路停車場、旅運中心前的苓南前路西側空地、新光停車場等地點，設有臨時機車停車場，不得任意停放於人行道的規劃區域，將加強違規拖吊取締。

    2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制，交管區域圖。（交通局提供）

    2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制，交管區域圖。（交通局提供）

    2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制，公車營運圖。（交通局提供）

    2025高雄冬日遊樂園，愛河灣周邊實施交通管制，公車營運圖。（交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播