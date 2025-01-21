南投鯉魚潭整建中 春節搶先開放龜穴亮點、環潭步道

南投埔里鎮鯉魚潭整建還未完工，春節將先開放已驗收完畢的鯉魚穴休憩區，以及環潭步道等設施。（南投縣政府提供）

2025/01/21 17:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府為優化景區環境，斥資近1.2億元整建埔里鎮鯉魚潭環潭步道與周圍景點，春節將至，仍有部分工程還未完工，地方憂心影響遊客走春意願，縣府回應，春節會開放已驗收完畢的環潭步道，以及如龜穴平台「平安龜」等景區亮點，降低春節旅遊衝擊。

埔里鯉魚潭被群山環抱，潭中柳堤與湖光山色相互輝映，被譽為「小西湖」，其中的龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣等7大吉穴，更是遊客必訪景點。

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惟潭區部分公共設施年久老舊，為優化環境與提升遊憩品質，縣府先後爭取並投入5800萬、6100萬元，分2期工程進行步道整頓，以及整修潭畔的各處吉穴景點，惟春節將至，潭區仍有部分工區仍在施作，地方擔心春節若無法開放，將衝擊過年走春人潮。

縣府觀光處表示，鯉魚潭環潭步道總長2.2公里，步道平緩，是遊客到訪埔里最佳踏青去處，雖然目前龍穴平台與緊鄰的水舞設施仍屬工區，但考量春節旅遊需求，屆時環潭步道，以及鯉魚穴、龜穴、鷹穴平台等設施，都會在春節期間開放使用，至於仍在施工的龍穴則會封閉管制。

此外，位在潭區的龜穴平台，也邀請知名藝術家洪易打造「平安龜」造景，另在鯉魚穴休憩區及停車場牆面，也由埔里在地藝術家彩繪埔里平埔族少女與泰雅族青年的愛情故事，可望成為鯉魚潭春節期間的打卡熱點。

南投埔里鎮鯉魚潭整建中，春節將先開放已驗收完畢的龜穴平台與「平安龜」造景，以及環潭步道等設施。（南投縣政府提供）

南投埔里鎮鯉魚潭整建還未完工，春節將先開放已驗收完畢的鯉魚穴休憩區與環潭步道等設施。（南投縣政府提供）

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