試管寶寶補助投報率超高 台大研究：每1元助孕可回收逾20倍稅收

台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州指出，生育率下降是全球性議題，就算是一般印象中生育力很高的非洲，近年也出現生育率下降的趨勢。 （記者邱芷柔攝）

2025/01/21 17:29

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著國人晚婚晚育趨勢，政府推動不孕症治療試管嬰兒補助政策，上路3年半催生逾2萬名新生兒，台大醫院最新研究發現，這項政策有著超高投資報酬率，每補助1元試管嬰兒治療，可帶來5.68倍的淨稅收，總稅收則有21.87倍，研究成果也在上個月登上頂尖醫學期刊《人類生殖》（Human Reproduction）》。

「台灣不孕症治療擴大補助政策的投資報酬率」研究，是亞洲首個針對不孕症治療的投報率研究，由台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州與台北醫學大學教授嚴明芳共同組成研究團隊，針對衛福部2021年7月推出的擴大不孕症治療補助政策，深入分析並估算投資報酬率。

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現行補助對象為不孕夫妻，最高補助6個不孕症治療週期，第1個治療週期最高補助10萬元，第2到第6個治療週期最高各補助6萬元，補助約占總治療費用45%到62%，其餘由民眾自費負擔。

陳美州指出，生育率下降是全球性議題，就算是一般印象中生育力很高的非洲，近年也出現生育率下降的趨勢，台灣和韓國更是亞洲少子化最嚴重的兩個國家，根據國際生殖學會聯合會（IFFS）2024年的最新共識，提高人工生殖治療的公平性與可近性，非常重要。

陳美州指出，研究估算顯示，每位接受補助出生的「試管寶寶」，其一生為政府帶來的稅收總額約為726萬元，扣除政府提供的不孕症治療補助及各項福利支出，如退休金、津貼、教育等，政府的淨稅收為155萬元，以每名試管寶寶平均補助33.2萬元來計算，這項政策的投資報酬率淨稅收高達5.68倍、總稅收則有21.87倍。

行政院政務委員陳時中指出，龍年效應已失靈，去年新生兒僅有13.4萬人，再刷新低紀錄，少子化仍令人憂心。根據國發會推估，到2070年，國內20至39歲的年輕人口將僅剩200萬人，整體人口結構將更加失衡。

陳時中說，從不孕症補助的投報率研究可以發現，這是很好的催生政策，過去生小孩是投資家庭，現在生小孩則是投資國家，政府應減輕民眾的經濟負擔，甚至做到「倒貼」的程度，讓生小孩可「負負擔」，持續加大在生育與養育上的支持力道。

行政院政務委員陳時中指出，政府應持續加大在生育與養育上的支持力道。 （記者邱芷柔攝）

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