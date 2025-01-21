嘉義大埔鄉6.4強震受災3路段 公路局搶通恢復

臺東縣海端鄉台20線172K+000 （利稻路段）搶通照片。（公路局提供）

2025/01/21 17:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天深夜0時17分嘉義縣大埔鄉規模6.4地震，交通部公路局今天下午說明，所屬分局針對震度4級以上的區域啟動轄管省道路況巡查。經巡查轄區道路災情已全數搶通。

公路局表示，台南市玉井區台3線371K+516處（竹圍橋），南下線伸縮縫處路面破裂封閉，已於21日4時排除。台東縣海端鄉台20線172K+000（利稻路段），邊坡坍方，道路阻斷，已於21日12時搶通。高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500（錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷，已於21日8時排除。

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公路局表示，強震區內列管重點監控路段計台3線嘉義縣澐水至台南市南化、台20線台南市北寮至高雄市甲仙、台29線高雄市那瑪夏至甲仙路段，屬震後通行風險路段，提醒請用路人注意路況行駛。

公路局說明，後續將依標準作業程序及規定加強震區內相關路段、邊坡及橋梁的巡查檢測作業因應。

公路局提醒，地震過後山區道路易發生坍方、落石，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。

高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500 （錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷已排除。（公路局提供）

台3線371K+516（台南市玉井區）竹圍橋通行照片。（公路局提供）

台3線371K+516（台南市玉井區）竹圍橋通行照片。（公路局提供）

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