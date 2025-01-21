搭機捷賞台灣燈會 集章可換限量好禮

桃園大眾捷運公司配合農曆春節及年後台灣燈會在桃園，推出巧虎集章送好禮活動。（桃捷公司提供）

2025/01/21 17:33

〔記者余瑞仁／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園，桃園大眾捷運公司將於本月25日至3月2日推出「巧虎遊桃捷集章」活動，旅客可至機場捷運A2三重站、A10山鼻站、A21環北站索取「巧虎遊桃捷集章本」，收集指定數量的車站章與巧虎特別章，即可免費兌換好禮，集滿全數22個車站章與2個巧虎特別章，最多可兌換4個好禮、包含最暢銷的玩具迴力車。

桃捷公司歡迎國人闔家大小把握春節連假和農曆年後盛大登場的2025台灣燈會期間，白天可以搭乘機捷飽覽沿線景點、晚上逛燈會，從巧虎集章到卡比獸與皮卡丘燈區（A19青塘園），可以一次滿足大小朋友多個心願。

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桃捷公司與巧虎於去年攜手推出多項受歡迎的機場捷運彩繪列車、主題車站、一日票、巧虎商品等，於即將到來的農曆春節及台灣燈會在桃園期間推出實體集章活動，遊客25日起搭乘機場捷運可蒐集全線車站紀念戳章換好禮，另打造隱藏版「巧虎特別章」藏身於巧虎主題車站A10站及A21車站內，等著大小巧虎迷前來蓋章「簽到」；活動期間於集章本上完成至少3個車站章加上1個巧虎特別章，可兌換巧虎鉛筆1支，收集更多印章可兌換相應禮品：（5+1章）摺紙、（10+2章）小方巾、（22+2章）迴力車，每款禮品數量有限送完為止。

桃園大眾捷運公司配合農曆春節及年後台灣燈會在桃園，推出巧虎集章送好禮活動，集得相應數量章戳可兌換不同限量好禮。（桃捷公司提供）

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