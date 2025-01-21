TASA首辦台灣盃火箭競賽 最年輕入圍者是國一生

2025台灣盃火箭競賽首度舉行，國家太空中心將250名入圍者齊聚，並在陽明交通大學舉辦火箭設計實作課程，培育學子成為未來台灣火箭發射的重要人才。（太空中心提供）

2025/01/21 17:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕打造自己的火箭！國家太空中心（TASA）今年首次舉辦「2025台灣盃火箭競賽」，培育太空人才，全台共56隊638名學子報名，初審後有15組中學、8組大專隊入圍，入圍者今（21日）齊聚並被要求參與為期2天火箭設計實作課，最年輕僅國中1年級。

TASA表示，為進一步激發年輕學子對太空科技的熱情，2025台灣盃火箭競賽應運而生，為亞洲首個飛高1公里以上等級且開放中學生參加的火箭競賽，讓中學及大專院校學生皆有機會體驗從設計、組裝到發射的完整火箭任務流程。

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TASA主任吳宗信在課程開幕式上勉勵參賽同學，火箭競賽不僅是科學與工程的比拚，更是創意的實踐。進入決賽隊伍可接受專業教師的訓練，並利用旭海短期科研探空火箭發射場執行火箭發射，邁出夢想的第一步。吳宗信也鼓勵學生藉此機會擴展視野，為未來可能投入的研究奠定更強壯的基礎。

該賽事今將初審入圍的250名學員齊聚陽明交通大學，提供太空系統工程研究所規劃的火箭設計實作課程，涵蓋火箭全系統的介紹、航電與酬載系統、結構系統的設計規範及知識、火箭發射與射場安全須知以及風險管理計畫的制定，除了技術導向的課程外，更邀請到淡江大學、逢甲大學和逆熵航太3個具有實際發射科研火箭經驗的團隊進行經驗分享，讓學員更全面理解火箭設計及發射的各個面向。

陽明交大工學院副院長兼前瞻火箭研究中心主任陳宗麟表示，火箭競賽只是一個開始，同學們可透過競賽累積實作經驗，下一步更可以加入相關科系所甚至是太空中心，成為協助台灣發射火箭的重要一員。

TASA表示，今年競賽將於6月8日進行審查報告，並於6月9日公布中學組10組以及大專組5組決賽入圍團隊，預計7月25至28日於屏東縣牡丹鄉旭海短期科研探空火箭發射場舉行決賽。

決賽將針對各團隊所製作的火箭是否取得發射許可、實際飛試與模擬的差異程度、是否成功降落、能否順利完整回收且無非系統設計的外觀損壞，以及書面報告等綜合條件進行評比，並在中學組及大專組各選出前三名的隊伍，頒發最高5萬元的獎金及獎盃。

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