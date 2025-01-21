守護食蛇龜 台中19農民參與「友善農地」獲頒獎金

食蛇龜是台灣瀕臨絕種的保育類野生動物，林保署台中分署推動「食蛇龜生態服務給付計畫」進行棲地營造。（林保署台中分署提供）

2025/01/21 18:01

〔記者陳建志／台中報導〕食蛇龜是台灣瀕臨絕種的保育類野生動物，棲息於低海拔闊葉林及鄰近農地，台中太平、霧峰山區都是牠的棲息地，為減緩食蛇龜生存壓力，林業保育署台中分署去年推動「友善農地給付」、「巡護監測給付」，太平、霧峰共有19位農民加入，友善農地面積達17公頃，桐林社區更自發成立食蛇龜巡守隊，成果相當豐碩，今天頒發獎金和感謝狀，感謝這些守護的「貴人」。

林保署台中分署長張弘毅表示，食蛇龜在2019年列為瀕臨絕種的保育類野生動物，棲地的營造成為重點，2024年開始推動「食蛇龜生態服務給付計畫」以農地友善經營為核心，搭配生態巡守行動，為食蛇龜維繫良善的棲地環境，今天表揚農民投入的成果，目前有19位農民，共17公頃的範圍符合給付標準。

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張弘毅表示，其中「友善農地給付」，重點包括不使用除草劑、毒鼠藥、刀片型除草機、非友善捕捉與防治等，且符合農藥安全檢出規範，每公頃每年最高可核發2萬元獎勵金，未來針對太平、霧峰會繼續擴大生態給付範圍，希望串聯南投的九九峰自然保留區，讓食蛇龜保育棲地擴大。

此外，霧峰區桐林社區多年來關注在地豐富生態資源，吊掛巢箱組成咕咕巡守隊守護貓頭鷹，去年起響應生態服務給付計畫，再組食蛇龜巡守隊，巡護田野間的生態環境，清除獵捕裝置與流浪犬貓餵食點位、記錄食蛇龜出現位置，用社區力量投入食蛇龜保育。

參與保護的霧峰區桐林社區果農張政良，今天共領到7萬多元的將金，他說小時候常常在住家附近看到食蛇龜，但直到去年5月才知道牠是瀕危保育類動物，去年6月更曾兩度發現食蛇龜在住處附近和果園現蹤，坦言現在數量確實比以前少，稱讚「友善農地給付」的措施，讓他們可以用這筆錢請人割草，可以讓農民更願意配合不用除草劑，一起投入保育。

加入「友善農地給付」的太平大湖桶枇杷產銷班班長簡進田也說，平常在果園裡就可看到食蛇龜，強調近年民眾保育觀念提升，在果園已經可看到山羌、石虎、食蛇龜出沒，希望協助營造適合的棲地加強保育，讓後代子孫也能看些保育的動物。

林保署台中分署推動「食蛇龜生態服務給付計畫」，霧峰桐林里張政良（右）積極投入保育，獲得7萬多元的獎金。（記者陳建志攝）

林保署台中分署推動「食蛇龜生態服務給付計畫」，霧峰桐林社區成立食蛇龜巡守隊，獲得3萬元的獎金。（記者陳建志攝）

台中太平、霧峰山區是保育類食蛇龜的棲地，林保署台中分署從去年開始推動「食蛇龜生態服務給付計畫」，由農民一起投入保育。（林保署台中分署）

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