2025台灣燈會12文創商品亮相 12遊程+一日一主秀從早玩到晚

五、六○年代紅極一時的的李棠華雜技團，也會在2025台灣燈會在桃園演出。（記者謝武雄攝）

2025/01/21 17:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」將2月7日試營運起到23日止，桃園市政府今舉行宣傳記者會，除發表12款燈會吉祥物客製化文創商品，燈會期間將以「一日一主秀」方式邀請國內外團體演出，包含韓國仁川、日本名古屋及5、60年代紅極一時的的李棠華雜技團，展現桃園在地人文、民俗節慶及多元族群的文化特色，詳情可至官網查詢。

「2025台灣燈會在桃園」宣傳記者會昨在綜合會議廳舉行，並邀請樂天女孩會活動揭開序幕，市長張善政也到場；觀光旅遊局長周柏吟也說明，今年燈會無論是踩街、舞台演出邀請的團體都是一時之選，其中，國外團體部分有韓國仁川廣域市立舞蹈劇場「歡欣鼓舞慶上元」，這是韓國節慶常演出的長鼓舞，搭配樂師現場演奏，更契合元宵節歡樂氣氛；日本名古屋真中祭-心粋，這是來自日本最大級的祭典「日本正中央祭」。

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另日本千葉縣「和太鼓凪～六三四～」，這是2001年成立的太鼓團體，其少年隊9次進入全國大會、4次獲特別獎；菲律賓安吉利斯市城市大學舞蹈團也將表演菲律賓的傳統舞蹈；法國知名的「夢想飛行員」劇團及「夜光飛船秀」帶來精采演出。

周柏吟表示，國內團體部分，其中在5、60年代的李棠華雜技團於前年復團，今年燈會將帶來精采演出，另有明華園、震樂堂 feat. 聖義龍獅戰鼓團及多個桃園在地學校、社團演出，更邀請多達19個表演團體一起進行踩街遊行，活動期間共規劃超過80組表演，將藝術展演結合台灣燈會主題風格、在地文化，彰顯桃園文化多元性，適合闔家光臨共襄盛舉，讓更多人看見桃園，也帶給民眾獨特的燈會聲光饗宴。

文化局長邱正生說，今年燈會文創商品由文化局投入245萬元開發，商品包含官方紀念T恤、紀念帽、手機掛繩、飾品、飲品等，配合燈會意象，大部分皆具有發光、夜光、螢光效果功能；其中「千塘紀念酒」選用桃園在地鄧爸麥酒（DB Brewery）酒廠的酸柑茶啤酒，搭配蛇年意象專屬木盒包裝，鏤空設計加上燈飾還能變成小夜燈或燈籠，獨具創意。

市長張善政也提到，跟著「遊桃園」APP精選的12條個性化遊程，讓來自全國民眾白天暢遊桃園，晚上開心逛燈會，市府與在地45家旅宿業者共同推出旅宿優惠，提供民眾住宿、餐飲、溫泉等多樣優惠，入住指定旅宿更有機會獲得限量桃園燈會小禮袋及蛇年小提燈，為大家提供舒適的休憩選擇，更好遊玩桃園。

市府也規劃5條免費活動接駁車路線，自2月11日起至23日提供接駁服務，下載桃園市民卡APP完成會員註冊，於捷運車廂、桃園捷運A16橫山站及A20興南站、活動接駁車接駁站（中路風禾接駁站、泰豐輪胎接駁站、楊梅接駁站及內壢假日接駁站）及前往青埔的接駁車、公車內掃取QR code，參與機票抽獎活動。

配合2025台灣燈會在桃園，市府開發出12項文創商品。（記者謝武雄攝）

桃市府舉行2025台灣燈會在桃園宣傳記者會，邀請樂天女孩揭開記者會序幕。（記者謝武雄攝）

2025台灣燈會在桃園，不僅開發12款文創商品，還有一日一主秀、12條特色遊程，民眾可以白天游桃園、晚上看燈會。（記者謝武雄攝）

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