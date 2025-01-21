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    基隆電動機車補助新方案 民眾罵網站說明不清不楚

    基隆市公益青年電動機車補助元月起有新方案，民眾批申請方案有瑕疵。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公益青年電動機車補助元月起有新方案，民眾批申請方案有瑕疵。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/21 17:46

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市公益青年免費電動機車新方案今年元月開始上網登記，民眾有2種不同選擇，每月限1000輛，基隆市環保局今天公開抽籤，不過民眾生氣指出，網站上只有專案車款和新購車款選項，沒有說明清楚，根本不知如何選擇，填選錯誤不能改，只能等下個月重新申請，還有民眾說「找不到Gogoro」！議員說，最近服務處電話被打爆。

    基隆市環保局今年新版公益青年免費電動機車補助方案，有2種不同選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也有0元方案；「新購車款」則不限廠牌，以經濟部產業發展署公告廠牌為準，包括Gogoro等9種廠牌，一次性車體補助6萬元。而且今年起必須汰舊燃油車才能申請補助電動機車。

    不過，廖姓民眾投訴指出，公益青年就業電動機車補助開放線上登記後，網站線上申請表單的申請方案只有「專案車款、新購車款」2個選項，沒有其他說明，他要選0資費的車款，以為是新申請所以選填新購車款，事後問環保局人員才知道錯誤，要等下個月重新申請，實在很困擾。

    市議員吳驊珈也說，去年公益青年就業電動機車申請之亂，民眾半夜排隊，請人代排等事件，經過議會的討論，終於成功爭取今年開始有線上申請作業，讓民眾不用在風吹日曬排隊。沒想到今年開始實施以來，服務處頻頻接獲陳情，民眾根本不知如何填選，一個電動機車補助頻頻出錯，讓原本便民的線上服務變成麻煩。

    基隆市環保局今（21日）上午10時透過臉書直播抽出今年1月的1000名公益青年就業電動機車補助申請人名單，首波登記者從1月1日到1月15日止，共計超過3000名市民朋友登記。

    環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，環保局臉書有申請方案的說明，網路表單無論選錯或填錯資料，只要有上傳身分證，經審核符合申請資格者，都不影響申請人抽籤或中籤權益，但重複申請就會被刪除，這次共刪除178名。

    環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，環保局臉書有各種方案說明，只要有上傳身分證且符合資格不影響抽籤或中籤權益。（記者盧賢秀攝）

    環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，環保局臉書有各種方案說明，只要有上傳身分證且符合資格不影響抽籤或中籤權益。（記者盧賢秀攝）

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