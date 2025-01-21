為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小年夜強烈大陸冷氣團報到 北部白天氣溫僅15度

    氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/01/21 17:00

    〔記者林志怡／台北報導〕本週末即將迎來春節連假，中央氣象署提醒，週五起將有東北季風增強，小年夜起更有強烈大陸冷氣團影響台灣，各地氣溫明顯轉冷，北部白天氣溫僅15度，且因冷氣團影響初期水氣較多，迎風面的北部、東半部地區，以及中南部山區持續有雨。

    中央氣象署預報員張承傳說明，明後兩天受到華南雲系影響，山區與西半部、東半部平地有零星雨，週五後則以迎風面降雨為主，北部、東半部持續有雨，中南部也有零星飄雨情況，但各地白天氣溫可達21至24度，相對舒適溫暖。

    張承傳說，週五起因東北季風增強，北部地區白天氣溫下降至17至18度左右，中部、南部、花蓮地區約20度出頭，且因台灣周邊水氣偏多，迎風面的北部、東半部地區有較明顯的降雨出現，中南部山區也有雨。

    此外，張承傳表示，下週一小年夜起，有一波更強的冷空氣影響台灣，可達強烈大陸冷氣團水準，各地氣溫明顯轉冷，北部白天氣溫約15度、晚間低溫僅11度，中部與南部夜間低溫約13至14度，花東地區約15至16度，且因初期水氣偏多，小年夜、除夕迎風面地區與中南部山區持續有雨。

    張承傳提醒，小年夜起的強烈大陸冷氣團預計持續影響台灣至大年初二，各地天氣會明顯轉涼，民眾年節期間務必做好保暖工作。

    降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播