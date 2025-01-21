小年夜強烈大陸冷氣團報到 北部白天氣溫僅15度

氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

2025/01/21 17:00

〔記者林志怡／台北報導〕本週末即將迎來春節連假，中央氣象署提醒，週五起將有東北季風增強，小年夜起更有強烈大陸冷氣團影響台灣，各地氣溫明顯轉冷，北部白天氣溫僅15度，且因冷氣團影響初期水氣較多，迎風面的北部、東半部地區，以及中南部山區持續有雨。

中央氣象署預報員張承傳說明，明後兩天受到華南雲系影響，山區與西半部、東半部平地有零星雨，週五後則以迎風面降雨為主，北部、東半部持續有雨，中南部也有零星飄雨情況，但各地白天氣溫可達21至24度，相對舒適溫暖。

請繼續往下閱讀...

張承傳說，週五起因東北季風增強，北部地區白天氣溫下降至17至18度左右，中部、南部、花蓮地區約20度出頭，且因台灣周邊水氣偏多，迎風面的北部、東半部地區有較明顯的降雨出現，中南部山區也有雨。

此外，張承傳表示，下週一小年夜起，有一波更強的冷空氣影響台灣，可達強烈大陸冷氣團水準，各地氣溫明顯轉冷，北部白天氣溫約15度、晚間低溫僅11度，中部與南部夜間低溫約13至14度，花東地區約15至16度，且因初期水氣偏多，小年夜、除夕迎風面地區與中南部山區持續有雨。

張承傳提醒，小年夜起的強烈大陸冷氣團預計持續影響台灣至大年初二，各地天氣會明顯轉涼，民眾年節期間務必做好保暖工作。

降雨趨勢。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法