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    取消自由入學爭議 南市教育局：對部分明星學校影響難免

    南市教育局調整學區，將自114學年度起取消自由入學，回歸學區制精神。（記者洪瑞琴攝）

    南市教育局調整學區，將自114學年度起取消自由入學，回歸學區制精神。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/21 16:55

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育產業工會今（21日）公開抗議取消自由入學、衝擊小校面臨裁併。對此，教育局回應表示，對部分明星學校難免會有影響，但對跨區就讀學校也會有學生回流好處，而偏鄉小校學生多寡均已成班，也不會有影響。

    教育局表示，除9所實驗教育學校外，其餘166校回歸學區制，將從1年級新生開始實施，對其他已入學年級學生並無影響。而偏鄉學校多為6班學校，每年級1班，無論班內學生多寡均已成班，對教師員額編制也無影響。

    教育局指出，市區中大型自由入學學校，容易因「越區就學」導致部分學校教室空間不足，另部分學校資源未被充分利用，回歸學區制可讓學校明確預估班級數，妥善安排學校資源。

    教育局強調，依據國民教育法，學校分區設立並劃分學區，就近入學為國民教育基本精神，每校均已有固定學區，114學年度起僅取消自由入學類型制度，回歸基本學區及共同學區就近入學制度。此一改變對部分明星學校難免會有影響，但對越區到他校就讀的學校，也會有學生回流的好處。

    教育局表示，南市自由入學比例超過63%在全國最高，依國教法等規定全面落實學區制，並無不妥，且於過渡期間也務實提供各項配套措施，例如家長工作地證明取代戶籍證明、兄姊已在該校就讀者弟妹皆不受影響，於學區內有居住事實，也可檢具證明文件申請入學，兼顧就學選擇權及就近入學精神。

    教育局表示，南市一般市立學校114學年度新生集中報到時間為3月21日至29日，若學生因戶籍遷移未及於該時間內報到，也可於戶籍遷移後隨時至學校報到。另為因應少子女化，各校均有控管教師員額，可因應學校增減班做教師員額調整，不會影響教師工作權。

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