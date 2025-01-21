新北環狀線震損向中工求償19.27億 雙北市府最晚4/2遞狀提告

新北市捷運工程局長李政安專案報告環狀線災損說，雙北市府最晚4月2日向台北地方法院遞狀提告中華工程。（記者黃子暘攝）

2025/01/21 17:00

〔記者黃子暘／新北報導〕新北環狀線在去年0403強震時毀損，雙北市府依據第三方公正單位鑑定結果，向施工廠商中華工程求償19.27億元直接、間接損失。新北市捷運工程局長李政安今（21）日專案報告說，預估雙北最晚4月2日將向台北地方法院遞狀提告中工。多位新北市議員持續要求市府連帶提告負責招標、興建、驗收的台北市府。李政安持續主張依照鑑定報告、契約提告，提告過程發現疏失者都會追究。

李政安報告指出，第三方調查報告已於1月3日審查後核定，同日發函台北市府要求檢視報告，並協助求償19.27億元，6日台北捷運局發函中工要求給付新北求償費用，14日台北捷運局邀集中工損害賠償磋商會議，因雙方無法達成共識、磋商不成立，雙北確定將共同向中工求償，最晚4月2日遞狀。

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市議員張嘉玲說，32處更換的盤式支承都有銑穿狀況，問題很嚴重，詢問市府是否加強耐震作為？也要求將中華工程列入黑名單。張嘉玲說，鑑定報告稱廠商沒有按圖施工，監造單位應有連帶責任，豈能台北捷運工程局說沒有責任就沒有？要求台北捷運局等監造單位負起驗收責任；此外，京華城案尚在司法階段，希望市府儘速與律師研究，有必要假扣押時就聲請。

李政安說，去年震後已會同相關單位在收班時間下軌道巡查，無其他受損情形，震後已根據盤式支承更新，也設下第二防線增加耐震能力；台北市捷運局說，廠商未按圖施工部分並沒有在施工查核點裡，屬於隱蔽、掩蔽部分，由廠商負責，此外中工沒有承攬新北捷運新案子，假扣押部分會依法辦理，若有必要就聲請。

市議員黃心華指出，調查報告顯示，有8處螺桿、螺帽鬆動損壞並非因為地震，而是日常營運震動導致鬆脫，是否可能導致盤式支承鬆散？另外也有許多支承照片顯示有嚴重鏽蝕，是否為正常現象，或是水分、迷失電流腐蝕導致，應要釐清，並建設第2、3道防震措施。

李政安回應，檢查發現部分生鏽損壞部分都已要求台北捷運局加強改善，營運震動鬆脫可用雙螺帽解決，鏽蝕原因會再研究。

市議員張維倩、翁震州、卓冠廷等人質疑，新北市府是與台北市府簽訂行政合約，怎會是一同向中工求償？「法律觀念怪怪的」，新北不是中工的簽約對造方，假若都由台北依法處理，修繕經費已由新北墊付，北市怠惰求償怎麼辦？連代墊修繕費台北「都不理你」了，中工在新泰塭仔圳還有3個合約48億元，如果新北市府不向中工提告如何假扣押這些合約？為何連提告都要等台北遞狀？新北是否不敢提告、包庇台北？提案要求市府提告台北。多名綠營議員對此喊出附議。

市議員蘇泓欽批評，驗收單位在施工過程應該定期檢驗，隱蔽掩蔽部分就是因為全部施工完、蓋起來才去看，當然看不出來，新北分明沒有參與驗收，監工、驗收單位應有連帶責任。

李政安說，台北正在找律師提告，怎會怠惰？一切依照契約依法求償，隱蔽掩蔽部分就是因為損壞後開啟由第三方公正單位高空作業查看才發現損壞。

市議員王威元說，當初中工主張環狀線損壞為天災導致，修復工程沒有錢還不來，天災發生應是優先確保安全性，希望市府未來制定合約應更有主體性、設立自保合約，不能一味相信大公司，也應將專案報告會議記錄轉給地政局，要求中工承包的塭仔圳工程應有第三方公正單位針對承包範圍調查。李政安說將會轉交地政局。

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