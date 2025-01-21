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    6.4地震撼動南台灣釀44傷 高雄、台東落石坍方緊急搶通

    嘉義縣今晨發生6.4強震，造成台南市楠西區民宅倒塌及受損，搜救人員第一時間救援並出動空拍機勘災。（消防署提供）

    嘉義縣今晨發生6.4強震，造成台南市楠西區民宅倒塌及受損，搜救人員第一時間救援並出動空拍機勘災。（消防署提供）

    2025/01/21 16:54

    〔記者陸運鋒／新北報導〕嘉義縣今晨0時17分發生規模6.4地震、深度9.7公里，消防署第一時間啟動緊急應變小組，向各部會及地方政府蒐集災情，據統計，強震造成全台44人受傷，傷患多是遭掉落物砸傷或跌倒受傷，高雄及台東也傳出落石坍方，導致道路一度受阻，已緊急搶通恢復通行。

    消防署統計，其中台南市楠西區民族路平房倒塌，且附近一帶多間平房天花板掉落，搜救人員共救出11人，其中3人受傷送醫，而玉井區仁愛街大樓因地震導致結構不穩，已疏散17名住戶，國搜中心同時調派空勤總隊直升機，於高雄、台南、嘉義、曾文水庫及南化水庫進行空勘，並未發現其他重大災情。

    據指出，地震導致台南市台三線竹圍橋伸縮縫南北段高低落差5至10公分，公路局偕同警方進行交通管制；嘉義縣大埔鄉曾文水庫往三腳石方向產業道路，因大面積山體滑動阻斷道路無法通行，一度有20位居民受困，今早9時許已完成搶通。

    此外，高雄市甲仙區台29臨11線便道零星落石，今早8時已搶通完成開放通行；台東縣海端鄉台20線1利稻路段邊坡坍方，今天下午3時已搶通完畢。

    地震導致台南市楠西區民眾受困，搜救人員趕抵緊急協助民眾脫困。（記者陸運鋒攝）

    地震導致台南市楠西區民眾受困，搜救人員趕抵緊急協助民眾脫困。（記者陸運鋒攝）

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