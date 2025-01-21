畫面難得！高雄港旅運中心第一次首航雙輪同框

高雄港旅運中心首次迎接璽寶郵輪安可號（左）及挪威郵輪天空號（右）雙首航掛靠郵輪。（圖由高雄港務分公司提供）

2025/01/21 16:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕璽寶郵輪安可號與挪威郵輪天空號今（21）日抵達高雄，高雄港旅運中心迎來首航雙輪同框盛會，為此啟用全新延伸登船廊道迎賓，方便國際旅客便捷的通行。

高雄旅運中心首次同日接待兩艘首航的掛靠郵輪，締造高雄港旅運中心第一次雙首航新紀錄，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接，致贈船長首航紀念牌，並啟用延伸登船廊道提供旅客更舒適室內通行環境。

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璽寶郵輪安可號於2016年由義大利芬坎蒂尼集團建造，總噸數約4萬噸，船長約210公尺，可搭載600位旅客，全船均為海景套房，本次航程自香港啟航，沿途行經台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡，展開為期14天的探索之旅，且特別在高雄港停留2天1夜。

挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，所屬天空號總噸數約7.7萬噸，船長約258公尺，可搭載2004位旅客，於2024年斥資1億美元進行大規模改裝。本次航程由菲律賓出發，行經台灣、日本，展開為期10天的海上之旅，首航高雄港。

高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手，以熱情的傳統原住民迎賓舞蹈歡迎首航郵輪旅客，同時特別安排春聯書法教學，讓國際旅客感受到台灣文化魅力與春節氣氛。

高雄港旅運中心締造雙首航郵輪同框新紀錄。（圖由臉書粉專「船舶物語」提供）

璽寶郵輪安可號（左）及挪威郵輪天空號（右）同時停靠高雄港旅運中心。（圖由高雄港務分公司提供）

璽寶郵輪安可號（Seabourn Encore）首航高雄港。（圖由高雄港務分公司提供）

挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）首航高雄港。（圖由高雄港務分公司提供）

傳統原住民迎賓熱情渲染了國際旅客。（圖由高雄港務分公司提供）

國際郵輪抵達高雄港，感受到了春節氣氛。（圖由高雄港務分公司提供）

高雄港旅運中心首度出現雙首航郵輪同框。（臉書粉專「船舶物語」提供）

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