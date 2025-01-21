為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    畫面難得！高雄港旅運中心第一次首航雙輪同框

    高雄港旅運中心首次迎接璽寶郵輪安可號（左）及挪威郵輪天空號（右）雙首航掛靠郵輪。（圖由高雄港務分公司提供）

    高雄港旅運中心首次迎接璽寶郵輪安可號（左）及挪威郵輪天空號（右）雙首航掛靠郵輪。（圖由高雄港務分公司提供）

    2025/01/21 16:48

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕璽寶郵輪安可號與挪威郵輪天空號今（21）日抵達高雄，高雄港旅運中心迎來首航雙輪同框盛會，為此啟用全新延伸登船廊道迎賓，方便國際旅客便捷的通行。

    高雄旅運中心首次同日接待兩艘首航的掛靠郵輪，締造高雄港旅運中心第一次雙首航新紀錄，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接，致贈船長首航紀念牌，並啟用延伸登船廊道提供旅客更舒適室內通行環境。

    璽寶郵輪安可號於2016年由義大利芬坎蒂尼集團建造，總噸數約4萬噸，船長約210公尺，可搭載600位旅客，全船均為海景套房，本次航程自香港啟航，沿途行經台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡，展開為期14天的探索之旅，且特別在高雄港停留2天1夜。

    挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，所屬天空號總噸數約7.7萬噸，船長約258公尺，可搭載2004位旅客，於2024年斥資1億美元進行大規模改裝。本次航程由菲律賓出發，行經台灣、日本，展開為期10天的海上之旅，首航高雄港。

    高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手，以熱情的傳統原住民迎賓舞蹈歡迎首航郵輪旅客，同時特別安排春聯書法教學，讓國際旅客感受到台灣文化魅力與春節氣氛。

    高雄港旅運中心締造雙首航郵輪同框新紀錄。（圖由臉書粉專「船舶物語」提供）

    高雄港旅運中心締造雙首航郵輪同框新紀錄。（圖由臉書粉專「船舶物語」提供）

    璽寶郵輪安可號（左）及挪威郵輪天空號（右）同時停靠高雄港旅運中心。（圖由高雄港務分公司提供）

    璽寶郵輪安可號（左）及挪威郵輪天空號（右）同時停靠高雄港旅運中心。（圖由高雄港務分公司提供）

    璽寶郵輪安可號（Seabourn Encore）首航高雄港。（圖由高雄港務分公司提供）

    璽寶郵輪安可號（Seabourn Encore）首航高雄港。（圖由高雄港務分公司提供）

    挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）首航高雄港。（圖由高雄港務分公司提供）

    挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）首航高雄港。（圖由高雄港務分公司提供）

    傳統原住民迎賓熱情渲染了國際旅客。（圖由高雄港務分公司提供）

    傳統原住民迎賓熱情渲染了國際旅客。（圖由高雄港務分公司提供）

    國際郵輪抵達高雄港，感受到了春節氣氛。（圖由高雄港務分公司提供）

    國際郵輪抵達高雄港，感受到了春節氣氛。（圖由高雄港務分公司提供）

    高雄港旅運中心首度出現雙首航郵輪同框。（臉書粉專「船舶物語」提供）

    高雄港旅運中心首度出現雙首航郵輪同框。（臉書粉專「船舶物語」提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播