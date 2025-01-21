竹市免費觀光巴士舊城巡禮線 春節連假僅小年夜和除夕停駛

新竹市免費觀光巴士舊城巡禮線今年農曆春節期間僅停駛小年夜和除夕，其餘都正常營運，邀國人搭小巴遊竹塹城。（記者洪美秀攝）

2025/01/21 16:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市每週末及假日的「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」免費交通服務，今年1月25日到2月2日9天春節期間，僅於小年夜及除夕（1月27日、28日）停駛，其餘天數皆正常營運。營運時間上午9點至下午6點，每20分鐘一班。

新竹市政府城銷處表示，2025年「新竹過好年－蛇麼都好玩」系列活動25日在東門城點燈，將開啟為期23天的璀璨燈會活動。其中新春市集22日到2月2日在舊城商圈舉行。新竹觀光巴士會途經燈會會場及新春市集，旅客可輕鬆搭乘巴士暢遊市區，前往都城隍廟站採購年節商品，傍晚抵達市政府站，就可欣賞燈光藝術，感受濃濃年味。

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城銷處表示，新竹觀光巴士以新竹火車站後站為起點，串聯舊城區10大站點，包括東門市場、新竹動物園、玻璃工藝博物館、竹蓮寺、進士第等。巴士營運時間為每週末及假日，從上午9點至下午6點，每20分鐘一班，確保旅客能輕鬆搭乘，暢遊新竹。既有助減少個人交通工具使用，降低碳排放，也能「慢遊新竹」，感受百年古城的獨特魅力。

相關活動資訊可洽新竹觀光巴士網或關注城銷處FB粉絲專頁了解最新消息與班次資訊。

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