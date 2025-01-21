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    嘉義大埔6.4地震拍到「地震光」？ 日治時期觀測紀錄比一比

    阿管處的即時影像拍攝到地震沒多久，平原出現爆閃神秘藍白亮光。（擷取自阿里山 新印象臉書）

    阿管處的即時影像拍攝到地震沒多久，平原出現爆閃神秘藍白亮光。（擷取自阿里山 新印象臉書）

    2025/01/21 16:47

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉今凌晨0點17分發生芮氏規模6.4地震，阿里山國家風景區管理處在二延平步道架設的即時影像，拍攝到地震前後有神秘藍白色閃光，網友推測可能是「地震光」；中央氣象署阿里山氣象站表示，對照1941年12月17日中埔地震繪圖紀錄，從花蓮觀測，在中埔震央上方的整片亮光有些不同，此次地震拍攝到的閃光較局部，難以判斷就是地震光。

    阿管處臉書粉絲頁「阿里山 新印象」今上傳二延平步道即時影像拍攝到的地震時畫面，只見鏡頭一陣晃動後，0點18分02秒嘉南平原區中間突爆閃出藍白色亮光，接著消失，0點18分04秒又爆閃藍白色亮光，引發網友熱議，懷疑這就是「地震光」。

    阿里山氣象站解釋，大地震時發現有光出現，雖然至今形成原因無法確定，不過有學者認為，地光是在受震動波及區域上空觀測到的光，可能是因岩石或岩層受壓，釋放出電荷而產生光亮。

    阿里山氣象站表示，從阿里山二延平步道即時影像所顯示的閃光，僅發生在局部地區、閃爍一下又消失，比對中央氣象署觀測史料繪圖，日治時期、1941年中埔地震時，從花蓮測候所觀測到的中埔上空大片亮光，略有不同，難以研判此影像中亮光就是地震光。

    日治時期中埔地震曾觀測到地震光，當時繪圖記錄地震光情形。（擷取自中央氣象署網頁）

    日治時期中埔地震曾觀測到地震光，當時繪圖記錄地震光情形。（擷取自中央氣象署網頁）

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