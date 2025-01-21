中和華福公園兒童遊戲場啟用 小小設計師打造「歡樂城堡」

華福公園兒童遊戲場「歡樂城堡」規劃三塔造型城堡遊具、旋轉滑梯等多樣化設施，滿足遊玩需求。（記者陳奕劭攝）

2025/01/21 16:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕中和區公所今天（21日）啟用華福公園兒童遊戲場「歡樂城堡」，這座遊戲場以小朋友當設計師操刀，規劃雙人鞦韆、三塔造型城堡遊具、旋轉滑梯等多樣化設施，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求，公園旁偉恩幼兒園學童們到場同樂，成為首批遊戲場的體驗者。

中和區長楊薏霖表示，華福公園兒童遊戲區以小朋友參與式設計的「歡樂城堡」為主題，不僅重視遊戲的樂趣，也融合安全與創新，設有從雙人鞦韆、三塔造型城堡遊具、旋轉滑梯，攀爬網、垂直攀爬板、圓盤爬梯、爬竿、爬籠等多樣化設施，每一項遊具都經過精心設計及安全檢驗，各年齡層小孩皆可挑戰，為孩子們打造一個充滿奇幻與冒險的遊樂天地

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她指出，華福公園兒童遊戲區選擇鐵木作為主要遊具材質，不僅更加環保且堅固耐用，遊具的設計更富創意，能激發孩子們的探索精神，設計團隊加入城牆造型座椅，使整體主題更加鮮明，營造出一個仿佛真實童話世界，整體風格融合了現代與童趣，結合遊具設計與周圍環境，這裡不僅充滿遊戲與歡笑，更是每一位孩子營造夢想的地方。

楊薏霖說，歡迎大家帶著孩子來華福公園，一起探索這座屬於孩子們的奇幻世界，公所也會積極改善其他公園設施並持續推動「公園全齡化」的理念，讓居民有更友善的遊憩空間。

中和華福公園兒童遊戲場啟用，多樣化設施讓小朋友玩得開心。（記者陳奕劭攝）

中和區公所今天（21日）啟用華福公園兒童遊戲場「歡樂城堡」，偉恩幼兒園學童成為首批遊戲場體驗者。（記者陳奕劭攝）

華福公園兒童遊戲區以小朋友參與式設計的「歡樂城堡」為主題，不僅重視遊戲的樂趣，也融合安全與創新。（記者陳奕劭攝）

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