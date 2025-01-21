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    化粧品不能只寫「香料」 食藥署新規：含24種成分都要標示成分

    α-戊桂皮醛（Amyl Cinnamal）等24項成分，未來使用在化粧品中必須標示成分名稱。 （食藥署提供）

    α-戊桂皮醛（Amyl Cinnamal）等24項成分，未來使用在化粧品中必須標示成分名稱。 （食藥署提供）

    2025/01/21 16:28

    〔記者邱芷柔／台北報導〕為提升消費者對產品成分的了解，食藥署今（21日）預告新規，未來化粧品中若含有24種特定香精或香料成分，且濃度達到「使用後沖洗產品」超過0.01%或「非使用後沖洗產品」超過0.001%，就必須清楚標示實際成分名稱，不能僅以「香精」、「香料」或 Flavor、Fragrance等模糊用語代替。

    為了掩蓋原料異味，化粧品中常加入香精或香料，甚至有些「聞起來沒味道」的產品也可能含有芳香物質，然而這些成分往往是導致過敏的主因之一。

    食藥署預告包「化粧品應標示之特定香精或香料成分」草案，修正「化粧品外包裝、容器、標籤或仿單之標示規定」的第七點內容。食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正吳正寧表示，化粧品不僅限於彩妝，像是沐浴乳、洗髮精、乳液、護髮油、指甲油、牙膏等日常用品等，都是化粧品的一部分，此次修正重點即針對24項容易對敏感肌膚造成影響的香精香料成分，讓標示更明確，消費更安心。

    吳正寧進說明，新規主要參考歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）的研究，針對像 α-戊桂皮醛（Amyl Cinnamal）等24項成分，這些成分過去僅需以「香精」或「香料」統稱，未來如果在如洗髮精、沐浴乳等「使用後沖洗產品」中濃度超過0.01%，或乳液、面霜等「非使用後沖洗產品」超過0.001%，都必須完整標示成分名稱。

    吳正寧表示，這些成分容易影響脆弱肌膚，目前歐盟對這24項成分有相同的標示要求，而美國和日本目前則尚無相關規範，新規是接軌國際的做法。草案有60天的預告期，未來將根據意見調整並確認最終內容，公告日起1年後生效，正式施行後，若業者未依規定標示，依化粧品衛生安全管理法第23條，可處以1萬元至100萬元罰鍰，並可按次處罰，情節重大者，最高可處停業或廢止登記事項。

    化粧品中若含有24種特定香精或香料成分，不能再以「香精」或「香料」統稱。 （食藥署提供）

    化粧品中若含有24種特定香精或香料成分，不能再以「香精」或「香料」統稱。 （食藥署提供）

    化粧品中若含有24種特定香精或香料成分，且濃度達到「使用後沖洗產品」超過0.01%或「非使用後沖洗產品」超過0.001%，就必須清楚標示實際成分名稱。 （食藥署提供）

    化粧品中若含有24種特定香精或香料成分，且濃度達到「使用後沖洗產品」超過0.01%或「非使用後沖洗產品」超過0.001%，就必須清楚標示實際成分名稱。 （食藥署提供）

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