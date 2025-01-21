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    南投草屯工藝中心迎春 稻草迷宮大地遊戲亮相

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，現場設有「稻草迷宮」大地遊戲，可讓學童盡情探索放電。（圖由工藝中心提供）

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，現場設有「稻草迷宮」大地遊戲，可讓學童盡情探索放電。（圖由工藝中心提供）

    2025/01/21 16:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕春節連假將屆，南投草屯國立台灣工藝研究發展中心（簡稱工藝中心）推出「2025工藝漫活•盈滿年」，今舉辦大師揮毫贈春聯，並開放超吸睛的「稻草迷宮」大地遊戲，工藝中心表示，此次春節有展覽、體驗、遊戲等多種主題，1月30日至2月2日（初二至初五）每天都有活動，可望讓遊客體驗到充滿年味的工藝之旅。

    工藝中心表示，此次春節活動以工藝漫活為主軸，今還邀請書法大師李轂摩、林榮森、簡銘山等揮毫開筆，並由10位書法名家現場寫春聯贈送給民眾，同時也有財神爺跳加官表演，為新春賀年活動提前暖身，展現十足年味。

    工藝中心也說，春節活動共有體驗、展覽、市集、表演、體驗，以及工藝故事等6大主題，將從初二一連展演到初五，其中的大地體驗遊戲，還在現場設置稻草迷宮，可讓學童進入盡情探索放電，拉近與土地的距離，春節適合親子同遊體驗。

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，現場設有「稻草迷宮」大地遊戲，可讓學童盡情探索放電。（圖由工藝中心提供）

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，現場設有「稻草迷宮」大地遊戲，可讓學童盡情探索放電。（圖由工藝中心提供）

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，邀請書法大師簡銘山（左起）、林榮森、李轂摩等揮毫開筆。（圖由工藝中心提供）

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，邀請書法大師簡銘山（左起）、林榮森、李轂摩等揮毫開筆。（圖由工藝中心提供）

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