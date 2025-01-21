台南取消自由入學 教產工會、教師會質疑加速偏鄉小校滅校

南市教育產業工會、教師會抗議教育局取消自由入學，質疑恐將加速偏鄉小校「滅校」。（南市教育產業工會提供）

2025/01/21 16:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市宣布114學年度開始取消自由入學（除9所實驗學校外），南市教育產業工會與南市教師會今（21日）聯合質疑指出，將造成偏鄉小校加速滅校，人口老化或外移區域的中型學校減班超額，影響如此大，卻只留給家長和學校2個月的時間做因應。

他們表示，自由入學類型學校是指學校除優先依基本學區、共同學區招收學生外，不受劃定學區限制，可招收全市學生。此彈性制度讓偏鄉、新生人口數少的學校，可積極發展特色，吸引更多認同其辦校理念的家長將孩子送來學校就讀。

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他們表示，新學年度國中小新生報到將於3月21日至29日進行，扣除年假距今僅剩約兩個月，如今依孩子天賦才能適性選擇就讀學校，卻成了必須先設法遷移戶籍，甚至租賃、購置房產才有機會實現。

他們表示，偏鄉小校無生源，恐直接裁併校，以北門區學區內小一新生人數為例，北門國小10人，蚵寮國小16人、錦湖國小3人、三慈國小8人、文山國小4人、雙春國小0人。南市有36所50人以下的國小、6所50人以下的國中，勢必面臨裁併校的危機，將如何因應？

原先非學區學生較多的學校，突然改學區制，恐造成大量超額教師，校內師資不穩定，變動太大，對學校品質會有不良影響；政策大轉彎，無疑是否定多年來各校發展學校特色的辦學成績，打消第一線教師的熱忱。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，國中小自由學區制實施已達11年，如今突然取消自由入學的重大的改變，這其中的相關利害人有沒有參與討論，過程有問題。

許又仁老師表示，上個會期陳昆和議員要求教育局做小型學校裁併校專案報告時，對取消自由學區變動如此大的事，教育局竟然隻字未提。

教育局表示，南市277校中，有175校超過63%為自由入學學校，比例全國最高，為解決自由入學校數過度氾濫、學校間互相搶學生、生源不穩定、資源浪費等問題，因此依國民教育法等規定全面落實學區制。

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