台14甲翠峰至大禹嶺今晚18時起只出不進 武嶺至松雪樓20時雙向封閉

台14甲線合歡山部份路段殘冰（雪）未消融，21日晚間6時起預警性封閉。（公路局提供）

2025/01/21 16:23

〔記者張協昇／南投報導〕台14甲線合歡山路段，今（21日）晚有局部路面結冰機率，晚間6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段，只出不進。武嶺至松雪樓（31K~33K）路段因殘冰（雪）未消融，極易發生打滑失控，也將從晚間8時起採夜間雙向封閉管制，明天清晨7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局中區養護工程分局表示，依據最新氣象情資研判，今（21）日台14甲線合歡山路段，受輻射冷卻效應影響，3000公尺以上高山路段，夜間環境溫度在冰點以下，加上水氣偏多，有局部路面結冰機率，路側局部殘冰（雪）不易消融，因此採取上述預警性道路封閉管制措施。

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公路局表示，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段，另為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，惟僅供有由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行（只德基往谷關，無谷關往德基）。

公路局也特別提醒用路人，台8線、台14甲線雪季期間山區道路路況難以掌握，加上今天凌晨嘉義發生強震，山區恐有落石，近日民眾非必要避免前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制訊息。

台14甲線合歡山武嶺至松雪樓路段，道路崎嶇蜿蜒且夜間視線不良，加上殘冰（雪）未消融，21日晚間8時起採夜間雙向封閉管制。（公路局提供）

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