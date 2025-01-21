台中春節連假捷運、公車調整班距 垃圾清運時間看這裡

9天春節年假將至，中市公車服務不打烊，但班次有調整。（圖：市府提供）

2025/01/21 16:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕9天春節年假將至，台中市包括捷運綠線、公車及垃圾清運均有提供服務；交通局指出，市區公車從小年夜1月27日到2月2日、初五，均有服務，但調整發車班次，中捷也僅調整班距，照常服務；垃圾車除1月29日（初一）及2月2日（初五）逢例假日不收運，其餘均有收運。

台中市副市長黃國榮指出，今年農曆春節年假長達9天，市政府儘量維持各項服務，讓民眾能過好年，感謝市府跨局處聯合各機關或公所犧牲假期，辛苦提供各項服務與活動。

請繼續往下閱讀...

其中，台中捷運每日0時15分提供加班車服務高鐵末班車旅客，1月25日至26日及1月30日至2月2日，每日10時至20時加密班距至8分鐘一班；計程車自1月24日至2月2日將啟動「春節費率」每趟次加收50元；部分停車場1月28至2月1日暫停收費，而市區公車過年期間也將適度調整班次，另YouBike也將加強各重點場站監控與調度。

環保局說明，過年期間除初一、初五逢例假日不收運垃圾外，包含1月26日安排清潔隊增加沿街收運、1月27日小年夜維持正常收運，1月28日除夕則特別較平日提前4小時做日間收運，以因應較多廢棄物，另1月30及31日實施定時定點垃圾收運服務，讓民眾連假期間倒垃圾免煩惱，詳情歡迎民眾利用台中垃圾清運大車隊APP查詢。

警察局表示，將加強春節安全維護，包括金融機構防搶守望、協助民眾護鈔、取締詐欺及賭博犯罪、配合交通疏導管制、防制交通事故發生、加強取締酒駕及各類重大交通違規等，確保治安平穩、交通順暢，市民朋友能安心過好年。

社會局也指出，春節期間將持續關懷低收、中低收入戶或獨居老人等弱勢民眾，透過跨局處及民間團體合作，提供急難經濟扶助、食物援助、獨老緊急救援、防凍計畫、脆弱家庭通報服務及保護服務等；有需要的民眾可撥打1999市民一碼通專線，將有相關人員提供協助。

9天春節年假將至，中市垃圾清運調整看這裡。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法