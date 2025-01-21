新北觀光旅遊區 春節公車路線將機動增班

九份是著名觀光景點。（記者董冠怡攝）

2025/01/21 16:41

〔記者董冠怡／新北報導〕春節9天連假倒數！新北市交通局已預告，市轄熱門旅遊景點中午過後容易塞車，提醒民眾搭乘大眾運輸前往；運輸管理科長林詩欽今表示，行經九份、烏來、平溪、淡水等觀光景區的公車路線，將視搭乘人潮機動增班；其他非觀光景點的市區路線公車，則調整減少發車班次，出門前可先查詢公車動態資訊。

林詩欽指出，春節期間觀光旅遊區公車路線，已協調客運業者視人潮機動增班、加派車輛疏運；其他市區路線公車減少發車班次，新巴士部分班次或全面停駛，建議查閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息；捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等捷運接駁公車，除夕1月28日、大年初一1月29日依假日班次減半行駛。

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林詩欽說，相關大眾運輸交通資訊可至交通局網站，下載新北市公車、新巴士班次調整表，也可利用大臺北公車動態資訊、站牌標註各客運場站電話查詢。

列舉機動增班公車路線

淡水紅毛城、漁人碼頭：紅26、天元宮專車與875

瑞芳九份老街、黃金博物館：788、827、856、965

鶯歌新北市立美術館、陶瓷老街：731

烏來：849

三峽老街：981、702

深坑老街：666

石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布：795

八里渡船頭：704、紅13、紅22

金山老街：862、863

萬里野柳地質公園、龜吼漁港：790、953

坪林茶業博物館：綠12、923

此外，停車營運科長許芫綺提到，市轄路邊汽、機車平日收費停車格1月25日起至2月2日暫停收費；其中，1月28日、29日包括商圈、老街及觀光風景區等假日收費路段也暫停收費，剩餘7天假期（1月25至27日、30日至2月2日）於板橋府中商圈、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、新北大都會公園、淡水老街、新店裕隆城、深坑老街等地的路邊汽、機車假日收費停車格，照常收費，詳細資訊可至市府官網下載春節連續假期新北市各路邊收費停車場收費一覽表。

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