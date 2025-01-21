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    首頁　>　生活

    大林鎮鄉親捐款捐物資 低收入家庭溫暖圍爐

    大林鎮今舉辦低收入家庭圍爐餐會，集結在地鄉親、旅外企業家、宗教團體善心資源，讓弱勢家庭過好年。（大林鎮公所提供）

    大林鎮今舉辦低收入家庭圍爐餐會，集結在地鄉親、旅外企業家、宗教團體善心資源，讓弱勢家庭過好年。（大林鎮公所提供）

    2025/01/21 16:10

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節將至，大林鎮今天舉辦低收入家庭圍爐餐會，由大林鎮公所整合嘉義縣鄉親、旅外企業家、宗教團體等各界善心捐款總計逾65萬元，除邀請低收入家庭圍爐團聚，每戶並獲贈4600元紅包，還獲贈白米、蜂蜜、洗沐浴乳等民生物資，讓弱勢家庭在寒冷冬天感受家鄉溫熱人情味。

    今天圍爐餐會在大林鎮立幼兒園廣場席開21桌，共計119戶家庭受惠。

    大林鎮長許有疆表示，公所建立社會愛心資源整合平台，將每一份充滿愛心的寶貴資源，善用到最需要的地方，並與捐贈者建立良好夥伴關係，幫助需要幫助的弱勢鄉親，將捐助者善良風範，溫暖大林每個角落。

    許有疆說，今年各界捐贈十分踴躍，「鈊象股份有限公司」總經理江順成捐20萬元，其公司開發設計的「明星三缺一」線上遊戲廣受歡迎，江總經理溫馨回饋家鄉。傑出企業「晶點實業有限公司」今年捐贈11萬9000元，大騰開發建設、弘順建設、薛誠晃等捐款5萬元，另有許多鄉親整個家庭號召捐獻，善款超過65萬元，除支付圍爐餐費，還讓與會的低收入家庭每戶獲贈4600元紅包。

    許有疆說，九華山地藏庵每年捐贈每戶過年紅包4600元，另有多家寺廟、慈善會、農民捐贈白米等物資，佐登妮絲觀光工廠捐贈洗髮精、沐浴乳等，還有百雄鞋業贈送拖鞋一批。

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