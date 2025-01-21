弱勢戶撿拾回收物補貼家用 桃市環保局攜手企業送暖

桃市府環保局攜手在地企業及不具名善心企業，捐贈暖心物資予轄內82位弱勢資收個體戶。（環保局提供）

2025/01/21 16:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節將至，桃市府環保局為感謝轄內資源回收個體戶對環境保護的努力與貢獻，攜手在地企業正隆股份有限公司、永豐餘工業用紙股份有限公司及不具名善心企業，捐贈暖心的物資予轄內82位弱勢資收個體戶，支持這群默默為環境付出的環保尖兵。

環保局長陳世偉表示，為鼓勵民眾落實資源回收有效減少垃圾量，桃園市成立「桃樂資收站」，讓民眾將回收物品蒐集後，就近至住家附近140個站點換取宣導品或市民卡加值金，也藉此提供資收個體戶更多元的回收管道；另為關懷與提高低收與中低收入戶等特定身分資收個體戶收入，環保局也結合環境部推動的資收關懷計畫，增加其資源回收的回饋與收入，每人每月最高可領取5000元的補助金，目前具備資格且有意願參與補助者，填具申請成為關懷戶者共239位。

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環保局進一步說明，非關懷戶帶回收物到桃樂資收站，主要兌換悠遊卡加值金；而關懷戶至桃樂資收站秤重，則以關懷計畫補助單價計算，會較非關懷戶高，並採每月結算並匯款提供關懷戶補助最高上限5000元，每月若超過5000元就改兌換悠遊卡加值金。

環保局今年邀請資源回收個體戶柯女士，代表接受企業捐贈善心物資，柯女士在先生去世後，獨力扶養3個孩子長大，她的二兒子與小兒子皆為身心障礙人士，無法協助負擔家庭生計，生活重擔長期落在柯女士與長子肩上，柯女士便在閒暇時撿拾回收物，至桃樂資收站兌換加值金或關懷補助金以貼補家用，柯女士也再三感謝企業以及環保局多年來的善舉。

桃市府環保局攜手在地企業及不具名善心企業，捐贈暖心物資予轄內82位弱勢資收個體戶。（環保局提供）

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