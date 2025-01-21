頭份永貞宮雙龍演出 苗栗火旁龍2/6點睛開光

苗栗市公所今（21）日前往頭份永貞宮為今年苗栗（火旁）龍系列活動宣傳，歡迎大家參與，感受展現苗栗（火旁）龍文化的魅力。（苗栗市公所提供）

2025/01/21 18:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所今（21）日前往頭份永貞宮為今年苗栗「（火旁）龍」系列活動宣傳，邀請三義舞空術龍隊與苗栗市維新社區龍隊雙龍演出；舞空術龍隊的創新、成員平均年齡逾65歲的維新社區龍隊的活力，皆獲得滿堂彩。市公所歡迎大家參與，感受展現苗栗（火旁）龍文化的魅力。

苗栗市長余文忠攜手苗栗市民代表會主席陳仁杰與頭份永貞宮主委張淑芬及頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡、頭份市代會主席温宜靜與多位頭份市民代表等人為今年苗栗（火旁）龍系列活動宣傳。

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余文忠表示，客家舞龍結合民間生活禮俗、歲時節慶，展現出豐富多元的舞龍樣態。頭份永貞宮位處閩客混居區域，藉活動宣傳，促進族群交流，也讓更多閩南族群認識並感受苗栗獨特的客家文化。

市公所表示，今年苗栗（火旁）龍系列活動於2月6日正式開始，當天上午在苗栗市玉清宮前廣場將舉辦祥龍點睛，為12尾祥龍開光，緊接著有神龍祈福、貓裏客家龍競技。

2月8日（火旁）龍嘉年華，從苗栗玉清宮走到貓裏喵公園，計有55組專業團隊、在地藝文團體與龍隊參與踩街。2月9日（火旁）龍之夜，除有重頭戲（火旁）龍，也有煙火秀，另有適合小朋友體驗的泡泡（火旁）龍體驗。2月14日則在苗栗市五文昌廟辦理化龍返天。

三義舞空術龍隊演出。（苗栗市公所提供）

苗栗市維新社區龍隊演出。（苗栗市公所提供）

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