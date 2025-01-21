傳統市場湧現辦年貨人潮 斗六西市場1/28起交管3天

斗六市西市場已湧現辦年貨人潮。（記者黃淑莉攝）

2025/01/21 16:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕下週二（28日）就是除夕，雲林縣轄內各大傳統市場採買人潮增多，預計本週日至除夕是辦年貨尖峰期，斗六警分局指出，斗六西市場因鄰近火車站，因應採購人潮及避免周邊道路壅塞，1月26日至28日上午8點到下午4點部分路段將實施交通管制，禁止車輛進入，請用路人改道西平路、中山路。

今年春節連假從1月25日至2月2日長達9天，雲林縣加強重要節日安全維護勤務即日起至2月3日，斗六分局長黃念生表示，這次工作以治安平穩、交通順暢、民眾安心為重點，針對重要及易壅塞路口加強交通疏導，另在各景點等人潮眾多處設置「機動派出所」，提供即時服務。

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黃念生說，春節連假期間民眾有出遊計畫，也可向警方申請，警方會針對指定居所定時巡邏。

斗六分局指出，因應春節辦年貨人潮，斗六西市場部分路段實施管制措施，雲林路從中山路口至雲中街口段，26日至28日早上8點至下午4點只供行人、腳踏車通行，其餘車輛禁止進入，用路人可改道西平路、中山路。

警方提醒民眾機車、汽車請依規定停放，不要亂停以免影響交通或被人檢舉違規。

斗六警分局表示1月26日至1月28日斗六西市場部分路段實施交管。（斗六分局提供）

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