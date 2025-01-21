春節連假國5南下恐「連塞7天」！初一車流最高峰 雙向估破7.5萬輛

春節連假，國5南下恐連塞7天，年初一將達最高峰，雙向車流逾7.5萬輛次。（資料照）

2025/01/21 16:27

〔記者游明金／宜蘭報導〕春節連續假期即將在1月25日到2月2日展開，宜蘭縣政府交通處預估國5南下恐怕從25日塞到31日大年初三，連塞7天，北返車潮出現在連假最後3天。雙向車流最高峰將出現在29日大年初一，預估超過7萬5000輛次；為疏解車潮，鐵路局加開38班次列車，國道客運也提供票價6折優惠，希望民眾多利用大眾運輸。

縣府交通處說，春節會湧入大輛返鄉與旅遊人潮，依據往年預估，從25日到31日，國5南下車流每天都會在特定時段出現壅塞，其中又以28日除夕到30日年初二最為嚴重，這3天恐怕從每天清晨5點塞到下午4點，連塞11小時。

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至於北返車潮，將在31日大年初三到2月2日大年初五湧現，又以初三、初四最嚴重，恐從中午12點塞到晚上12點，連塞12小時。

交通處預估國5車流量，除夕與年初一，南下車輛都會突破4萬輛次；北返車流則在初三與初四會突破4萬輛次。雙向車流最高峰是年初一的7萬5000餘輛次，另外，除夕、初二到初四也都會突破7萬輛次。

因應龐大車流湧入，交通處指出，春節期間，針對宜蘭地區，台鐵會加開38班次輸運，國5客運可享平日優惠價或原票價6折，轉乘在地市區客運或公路客運都可享一段票或基本里程免費優惠。

另外，除夕到年初四，宜蘭縣路邊停車免收費，同時協調宜蘭市中華國中、力行國小、羅東鎮竹林國小、蘇澳鎮南安國中、蘇澳國小、員山鄉員山國小、三星鄉憲明國小等7所學校，開放校園免費停車。南方澳南天宮、南方澳漁港及豆腐岬是交通熱點，也協調蘇澳港12號碼頭作為臨時停車場。

配合年貨採買需要，宜蘭市南館市場光復路（中山路至崇聖街段）、昇平街（康樂路至舊城南路段），26日至27日上午7點至下午3點，28日除夕上午7點至下午2點，禁止小汽車通行，只開放行人與機踏車進入。

羅東開元市場和平路（中山路3段至民族路段）、清潭路（民族路至南昌街段）、民族路段（民族路5號至10號），27日到28日上午6點到下午5點，禁止四輪以上汽車進入。

因應春節龐大車流，除夕到年初四，宜蘭縣路邊停車全部免收費。（資料照）

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